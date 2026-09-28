Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό, το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, σημειώθηκε στην οδό Κατακουζηνού 12, προκαλώντας την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε πλήρη συναγερμό το πρωί της Δευτέρας, αμέσως μετά τη λήψη της κλήσης για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Άμεσα, ισχυρές δυνάμεις της υπηρεσίας, αποτελούμενες από πυροσβέστες και οχήματα, κατευθύνθηκαν προς την οδό Κατακουζηνού 12, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου εντοπίστηκε το εγκαταλελειμμένο κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση για την κατάσβεσή της και την αποτροπή επέκτασης.

Μέτρα ασφαλείας και διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της πυρκαγιάς και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Θεμιστοκλέους, καλύπτοντας το τμήμα από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να επιτραπεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής και η ασφαλής διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αποσκοπεί στην προστασία των διερχόμενων οδηγών και πεζών από τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την πυρκαγιά, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του περιστατικού. Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να επιδείξουν υπομονή, να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου η κατάσταση ομαλοποιηθεί πλήρως και αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην οδό Θεμιστοκλέους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr