Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητή. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε μία σημαντική μορφή της εκκλησιαστικής ιστορίας, συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των πρώιμων μοναστικών κοινοτήτων στην Παλαιστίνη. Όσοι φέρουν τα ονόματα Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων έχουν την ονομαστική τους εορτή.

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής: Το ιστορικό πλαίσιο

Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής αποτελεί την κεντρική μορφή της σημερινής εορτής. Καταγόταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυρηλιανού. Η δράση και η ζωή του συνδέθηκαν στενά με την ανάπτυξη του μοναχισμού στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των Χριστιανών, ο Χαρίτων συνελήφθη. Υπέστη βασανιστήρια εξαιτίας της ακλόνητης πίστης του και παρέμεινε φυλακισμένος για μεγάλο διάστημα. Η απελευθέρωσή του ήρθε μετά τον θάνατο του Αυρηλιανού και την επακόλουθη αλλαγή της αυτοκρατορικής πολιτικής.

Από τους διωγμούς στην ασκητική ζωή

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Όσιος Χαρίτων κατευθύνθηκε προς τους Αγίους Τόπους, όπου επέλεξε να ακολουθήσει τον ασκητικό βίο. Αυτή η απόφαση σηματοδότησε την αρχή της συνεισφοράς του στην οργάνωση του μοναχισμού.

Αρχικά, εγκαταστάθηκε σε μία σπηλιά στην περιοχή της Φαρά, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Εκεί, σταδιακά, συγκεντρώθηκαν γύρω του μαθητές που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Έτσι, δημιουργήθηκε μία από τις πρώιμες λαύρες της Παλαιστίνης, δηλαδή μία οργανωμένη κοινότητα ασκητών, η οποία αποτέλεσε πρότυπο για μεταγενέστερες μοναστικές εγκαταστάσεις.

Η επέκταση των μοναστικών κοινοτήτων

Αναζητώντας μεγαλύτερη απομόνωση και πνευματική ησυχία, ο Όσιος Χαρίτων εγκατέλειψε αργότερα τη Φαρά. Η πορεία του τον οδήγησε στην ίδρυση και άλλων μοναστικών κοινοτήτων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του μοναχισμού στην περιοχή. Με το όνομά του συνδέεται ιδιαίτερα η Λαύρα της Σουκά, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Παλαιά Λαύρα.

Η δράση του Οσίου Χαρίτωνος τον καθιέρωσε ως μία εξέχουσα και σημαντική μορφή στην ιστορία του παλαιστινιακού μοναχισμού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως Όσιο και Ομολογητή κάθε χρόνο, την 28η Σεπτεμβρίου.

Οι εορτές της αυριανής ημέρας

Εν τω μεταξύ, αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει την τιμή της μνήμης του Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητή, του Προφήτη Βαρούχ του Δικαίου, του Οσίου Αυξεντίου του Μοναχού που ασκήτευσε στην Κύπρο, του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, των Αγίων Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου, του Αγίου Αλεξάνδρου και των μαζί με αυτόν Τριάκοντα Μαρτύρων, των Οσίων Σπυρίδωνος και Νικοδήμου «των εν τω σπηλαίω» και του Αγίου Βιασεσλάβου, Πρίγκιπα της Τσεχίας. Επίσης, τιμώνται η Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Κύπρο και η Σύναξη Οσιομαρτύρων και Οσίων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr