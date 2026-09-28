Η εθνική Ελλάδας: Μια γενιά που εμπνέει περηφάνια και αισιοδοξία

Η Εθνική Ελλάδας, με την πρόσφατη αναμέτρησή της ενάντια στη Γερμανία, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και περηφάνιας στους Έλληνες φιλάθλους. Ο Γιώργος Σακελλαρίου υπογραμμίζει την αξία αυτής της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «χρυσή γενιά» που δικαιούται να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Η πίστη στο αποτέλεσμα ήταν εμφανής τόσο στους παίκτες όσο και στους οπαδούς, οι οποίοι ταξίδεψαν από διάφορα μέρη του κόσμου για να στηρίξουν την ομάδα.

Η ατμόσφαιρα και η πίστη των φιλάθλων

Τα πρόσωπα των Ελλήνων φιλάθλων, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, μαρτυρούσαν πολλά. Αυτοί οι φίλαθλοι είχαν ταξιδέψει από την πατρίδα, αλλά και από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ολλανδία, για να βρεθούν κοντά στην ομάδα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι οπαδοί έφταναν στην πόλη, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους. Το έβλεπες στα μάτια τους, το έλεγαν: «Μπορούμε όχι απλά να πάρουμε αποτέλεσμα, μία ισοπαλία, αλλά και να νικήσουμε». Αυτή η ελληνική αισιοδοξία, όπως αναφέρεται, θύμιζε την υπεροψία των Γερμανών, με την πηγή να σημειώνει πόση μιζέρια υπάρχει στις ήττες και πόση χαρά και υπερβολή στις μεγάλες νίκες.

Η αντίδραση των Γερμανών και οι δηλώσεις Κλοπ

Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες φίλαθλοι εξέφραζαν την περηφάνια τους, Γερμανοί οπαδοί αποχωρούσαν από το γήπεδο φωνάζοντας έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας τους: «Ξέρετε από ποιους χάσατε; Άχρηστοι». Ο Γιούργκεν Κλοπ, στον πρώτο του εντός έδρας αγώνα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, ασφαλώς θα περίμενε μία νίκη, είτε άνετη είτε όχι.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι δεν έθεταν καμία ερώτηση για την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Κλοπ επισήμανε αυτό το γεγονός, όταν ρωτήθηκε από Έλληνες απεσταλμένους. Από μία πλευρά, η πηγή αναφέρει ότι κάποιος μπορεί να νιώσει τον Γερμανό, αναλογιζόμενος την ποδοσφαιρική ιστορία της Γερμανίας με τέσσερα Μουντιάλ και τρία Euro, καθώς και ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, σε σύγκριση με το ένα Euro της Ελλάδας.

Η ελληνική αισιοδοξία και η πραγματικότητα των εθνικών ομάδων

Παρόλα αυτά, η πηγή τονίζει ότι οι αποστάσεις στις εθνικές ομάδες δεν είναι πλέον τεράστιες. Κάποιος, ακόμα και δημοσιογράφος, θα έπρεπε να είναι πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, καθώς μετά η «σφαλιάρα πονάει περισσότερο». Ως παράδειγμα, αναφέρεται ότι η Γερμανία, στο πρόσφατο Μουντιάλ και με περισσότερους ποιοτικούς παίκτες σε σχέση με την αποστολή κόντρα στην Εθνική, δέχθηκε ένα ηχηρό χαστούκι από την Παραγουάη.

Η ελληνική αισιοδοξία που εκφράστηκε από τους φιλάθλους, αν και μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή σε μεγάλες νίκες, αντιπαραβάλλεται με την υπεροψία που ενδεχομένως επέδειξαν οι Γερμανοί. Το θέμα, ωστόσο, του άρθρου δεν είναι η Γερμανία, αλλά η ελληνική ομάδα και η πίστη της.

Η πίστη των ποδοσφαιριστών και το μήνυμα του προπονητή

Εκτός από τον κόσμο, το πιο σημαντικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πίστευαν στο αποτέλεσμα. Οι διεθνείς, μετά τη σπουδαία ανατροπή στη Σερβία, είχαν την πεποίθηση ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν και στην αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Ο τεχνικός της Εθνικής, στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, έστειλε το μήνυμα να είναι η ομάδα ανταγωνιστική και με τα «μεγαθήρια», όχι μόνο με τις ομάδες που είναι στα μέτρα της. Μέλη της ομάδας πριν το ματς έβλεπαν ισοπαλία, ενώ άλλοι προέβλεπαν νίκη. Όλοι συμφωνούσαν σε ένα πράγμα: «Θα το παλέψουμε, δεδομένα θα παίξουμε καλά και ό,τι προκύψει».

Η έννοια του «καλά» και οι ευκαιρίες του αγώνα

Η έννοια του «καλά» για να μην γίνει παρανόηση, δεν σήμαινε να πολιορκεί η Ελλάδα τη Γερμανία, ειδικά στην έδρα της. Αντιθέτως, σήμαινε να είναι ακριβώς αυτό: ανταγωνιστική. Η Εθνική, εκτός από το γκολ που σημείωσε, είχε και μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη.

Αυτή η ευκαιρία ήταν μάλιστα μεγαλύτερη από αυτή του Αντεγέμι στο 27ο λεπτό του αγώνα. Ο Έλληνας φορ είχε τη μπάλα στρωμένη, χωρίς καμία πίεση, και τη δεξιά πλευρά ανοιχτή για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta