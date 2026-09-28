Οι κάμερες παντού: Η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

Σε πολλές χώρες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, η λεπτή ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικότητας των πολιτών και της δημόσιας ασφάλειας έχει μετατοπιστεί, με την παρακολούθηση να αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα. Οι μηχανισμοί επιτήρησης που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πανταχού παρόντες και συχνά αόρατοι, καθιστώντας δύσκολο για κάποιον χωρίς ειδική γνώση να τους εντοπίσει. Στην Ελλάδα, αν και η κατάσταση περιγράφεται ως «αχαρτογράφητα νερά», η ψηφιακή τροχαία αστυνόμευση έχει ήδη καταγράψει σημαντικό αριθμό παραβάσεων τους πρώτους μήνες του 2026.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην επιτήρηση: Από την επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα

Τα συστήματα παρακολούθησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στις ΗΠΑ και την Κίνα, φέρνουν στο προσκήνιο σενάρια που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, αυτά τα σενάρια αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής πραγματικότητας, με την τεχνολογία να επιτρέπει την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σε πρωτοφανή κλίμακα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Domain Awareness System» που χρησιμοποιεί η αστυνομία της Νέας Υόρκης, το οποίο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επιτήρησης. Αυτό το προηγμένο σύστημα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια για αυξημένη ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα όρια της ιδιωτικής ζωής.

Το εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης της Νέας Υόρκης

Το «Domain Awareness System» της αστυνομίας της Νέας Υόρκης παρέχει σε κάθε αστυνομικό της πόλης τη δυνατότητα πρόσβασης από το κινητό του τηλέφωνο, επιτρέποντας την αναζήτηση του προφίλ οποιουδήποτε κυκλοφορεί στους δρόμους, ανά πάσα στιγμή. Η πλατφόρμα αυτή διασυνδέει περισσότερες από 80.000 κάμερες, drones και συστήματα που καταγράφουν την κίνηση των αυτοκινήτων.

Οι δυνατότητες του συστήματος επεκτείνονται πέρα από τα όρια της πόλης, καθώς μπορεί να παρακολουθήσει ένα όχημα ακόμη και όταν βρεθεί σε διαφορετική πολιτεία. Μέσω αυτού του δικτύου, είναι εφικτό να ανακαλυφθεί με ποιον συναντήθηκε κάποιος, καθώς και κάθε σημείο όπου βρέθηκε την τελευταία εβδομάδα. Ουσιαστικά, ολόκληρη η ζωή ενός ατόμου καταγράφεται λεπτομερώς.

Η δράση της Flock Safety και το παγκόσμιο δίκτυο καμερών της

Στο πλαίσιο αυτής της τεράστιας βιομηχανίας επιτήρησης, η Flock Safety ξεχωρίζει ως μία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δημόσιας ασφάλειας. Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή και διαχείριση έξυπνων συστημάτων επιτήρησης, με κύριο αντικείμενο τις παραβάσεις και την αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας. Παράλληλα, η Flock Safety υποστηρίζει την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Η Flock Safety διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερες από 100.000 κάμερες, το οποίο λειτουργεί και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το δίκτυο σαρώνει αυτοκίνητα περίπου 20 δισεκατομμύρια φορές τον μήνα. Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες παρακολούθησης.

Οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Η εταιρεία προβάλλει ως βασικό επιχείρημα ότι τα εργαλεία της συμβάλλουν στην ασφάλεια των πολιτών, βοηθώντας τις αρχές να εξιχνιάζουν εγκλήματα που διαφορετικά θα παρέμεναν ανεξιχνίαστα. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 46 περιπτώσεις όπου αστυνομικοί φέρεται να χρησιμοποίησαν τα συστήματα της Flock Safety για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν την παρακολούθηση συντρόφων, αλλά και αγνώστων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι αντιδράσεις κατά της Flock Safety ήταν έντονες τους τελευταίους μήνες, με ανοιχτή έκφραση ανησυχίας τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς. Παρά τις διαβεβαιώσεις για δικλείδες ασφαλείας, οι εν λόγω περιπτώσεις υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής προόδου στην ασφάλεια και της διαφύλαξης των ατομικών δικαιωμάτων.

Η ψηφιακή τροχαία αστυνόμευση στην Ελλάδα

Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα τα συστήματα παρακολούθησης με τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, στην Ελλάδα η ψηφιακή τροχαία αστυνόμευση έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται, καταγράφοντας τα πρώτα της αποτελέσματα. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους 2026, έχουν βεβαιωθεί περισσότερες από 4.000 παραβάσεις.

Ο συνολικός αριθμός των πιθανών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί υπερβαίνει τις 60.000. Από αυτές, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 41%, αφορούσε την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά την επέκταση και τη χρήση τέτοιων συστημάτων, χαρακτηρίζεται προς το παρόν ως «αχαρτογράφητα νερά», υποδηλώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω συζήτηση και ρύθμιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta