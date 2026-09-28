Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Ιωνία, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου. Η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα στους επάνω ορόφους, προκαλώντας δραματικές στιγμές στους ενοίκους που κοιμούνταν στα διαμερίσματα. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο για την κατάσβεση όσο και για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η επέκτασή της

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε φωτιά σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου, στην οδό Κασταμονής της Νέας Ιωνίας. Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ οι ένοικοι των διαμερισμάτων κοιμούνταν, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στην περιοχή και κινητοποίηση των αρχών.

Η φωτιά φαίνεται πως εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να εισέρχονται στα διαμερίσματα. Το κατάστημα στο ισόγειο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους του κτιρίου, δημιουργώντας μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής.

Δραματικές στιγμές και μαρτυρίες ενοίκων

Οι κάτοικοι του κτιρίου έζησαν εφιαλτικές στιγμές μέσα στη νύχτα, με τις περιγραφές τους να είναι συγκλονιστικές. Ένας ένοικος του κτιρίου περιέγραψε ότι ξύπνησε όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι τους είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η πυρκαγιά επεκτάθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να φτάνουν στα διαμερίσματα, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μια άλλη κάτοικος έκανε λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Όπως περιέγραψε, άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι μέσα σε περίπου μισή ώρα η φωτιά είχε επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρο το κτίριο, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό περιβάλλον.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και κατάσβεσης

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν τόσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και για τον απεγκλωβισμό των ενοίκων από το φλεγόμενο κτίριο. Η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των πυκνών καπνών που είχαν καλύψει τους κοινόχρηστους χώρους, εμποδίζοντας την ορατότητα και την ασφαλή κίνηση.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, αναζητώντας ασφάλεια. Άλλοι, αδυνατώντας να κινηθούν με ασφάλεια μέσα στους διαδρόμους και τις σκάλες λόγω των καπνών, κατέφυγαν στην ταράτσα του κτιρίου, περιμένοντας τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι πραγματοποίησαν δραματικούς απεγκλωβισμούς.

Η κατάσταση μετά την κατάσβεση και η έρευνα

Ακόμη και αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καπνοί εξακολουθούσαν να βγαίνουν από μπαλκόνια και εσωτερικούς χώρους του τριώροφου κτιρίου. Οι πυροσβέστες παρέμεναν στο σημείο, υπό τον φόβο αναζωπύρωσης, διασφαλίζοντας την πλήρη κατάσβεση και την ασφάλεια της περιοχής, ενώ διεξήγαγαν ελέγχους.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που η πυρκαγιά τύλιγε το καφέ στο ισόγειο, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου και την ταχύτητα εξάπλωσής του. Πλέον, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω της εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτίριο και τα διαμερίσματα.

Με πληροφορίες από: Enikos