Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, περίπου στις 4:00 με 4:30, σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Κασταμονής. Η πυρκαγιά προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και σοβαρές ζημιές σε όλα τα διαμερίσματα των τριών ορόφων.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων, καθώς η φωτιά ξέσπασε ενώ οι κάτοικοι κοιμόντουσαν.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι ζημιές

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας. Έξι άτομα απομακρύνθηκαν από τους παρακείμενους ορόφους και την ταράτσα, όπου είχαν καταφύγει κάποιοι ένοικοι λόγω των πυκνών καπνών, και οδηγήθηκαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Το κατάστημα, το οποίο λειτουργούσε ως καφέ – ναργιλέ, καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή.

Μαρτυρίες ενοίκων για εκρήξεις και γρήγορη εξάπλωση

Οι μαρτυρίες των κατοίκων είναι συγκλονιστικές. Ένοικος του κτιρίου ανέφερε ότι ξύπνησε όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι τους είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Περιέγραψε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη, ενώ άλλος ένοικος έμαθε ότι έγιναν τρεις εκρήξεις στο μαγαζί. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη, αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της, και μέσα σε περίπου μισή ώρα, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο. Άλλος ένοικος δήλωσε ότι η φωτιά είχε ανέβει στον 3ο όροφο και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.

Το ιστορικό του καταστήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Πριν από περίπου τρία χρόνια, είχε σημειωθεί στο ίδιο κατάστημα ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, topontiki.gr