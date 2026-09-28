Ξεκινάει σήμερα το ψηφιακό φροντιστήριο: Εντός του 2027 το EduAI

Οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου ανοίγουν ξανά τις πύλες τους από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σχολικής περιόδου για το πρόγραμμα. Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος παραμένει η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των μαθητών ή την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι παροχές και το εκπαιδευτικό υλικό του ψηφιακού φροντιστηρίου

Το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, εστιάζοντας στην υποστήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, απευθυνόμενο σε μαθητές Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ). Για την υλοποίηση αυτών των μαθημάτων, συμμετέχουν συνολικά 81 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διδασκαλία και την καθοδήγηση των μαθητών.

Πέρα από τη ζωντανή διδασκαλία, το Ψηφιακό Φροντιστήριο διαθέτει και πλούσιο ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό το υλικό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να το αξιοποιούν στον χρόνο και με τον ρυθμό που τους εξυπηρετεί καλύτερα, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στη μελέτη και την επανάληψη. Η πρόσβαση σε αυτό το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι δωρεάν και διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, καλύπτοντας μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, εξασφαλίζοντας μια συνεχή ροή γνώσης.

Σημαντική ανταπόκριση και σχεδιασμός για επέκταση

Η ανταπόκριση των μαθητών και των οικογενειών στο πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχει υπάρξει ιδιαίτερα σημαντική από την έναρξή του. Συνολικά, περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Παιδείας, δείχνοντας την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025-2026, συμμετείχαν ενεργά περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία απήχηση και την επιτυχία του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό του υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων και σε μικρότερες τάξεις του Λυκείου. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για την ενσωμάτωση της Α΄ και της Β΄ Λυκείου στα ζωντανά μαθήματα που προσφέρονται. Ο βασικός στόχος αυτής της επέκτασης είναι η υποστήριξη μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών, ενισχύοντας την προετοιμασία τους και καλύπτοντας πιθανά κενά από πιο νωρίς.

Το επόμενο βήμα: Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με το EduAI

Ένα από τα επόμενα σημαντικά βήματα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του υπουργείου αφορά την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και εισαγωγής του EduAI, ενός νέου εργαλείου που βρίσκεται υπό σχεδιασμό και αναμένεται να φέρει καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το EduAI σχεδιάζεται να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές, προσαρμόζοντας τη βοήθεια στις ιδιαίτερες ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο βασικός στόχος του εργαλείου EduAI είναι να προσαρμόζει την υποστήριξη στο εκάστοτε επίπεδο και την απόδοση κάθε μαθητή. Παράλληλα, το σύστημα θα έχει την ικανότητα να εντοπίζει με ακρίβεια τα γνωστικά κενά που μπορεί να παρουσιάζουν οι μαθητές και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, βοηθώντας τους να βελτιώνονται συνεχώς και αποτελεσματικά. Η εισαγωγή του EduAI στο εκπαιδευτικό σύστημα προβλέπεται να γίνει εντός του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki