Η έκρηξη στην Πλάκα: Οι συσκευές στο μικροσκόπιο και το παλιό δίκτυο αερίου

Οι συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα έχουν φτάσει στην Ελλάδα, ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική τραγωδία. Οι οικογένειες έχουν ξεκαθαρίσει πως προτίθενται να παραμείνουν στη χώρα μας για αρκετό καιρό, προκειμένου να διευθετήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη των ερευνών. Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων θα κληθούν να προχωρήσουν στην επίσημη αναγνώριση των σορών, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Το επίκεντρο της έρευνας και η εγκατάσταση αερίου

Τα οικεία πρόσωπα των θυμάτων, όπως και οι αρμόδιες αρχές, έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στο τι ακριβώς προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν και δείχνουν προς τον δεύτερο όροφο του κτιρίου της οδού Λυσικράτους. Ο συγκεκριμένος όροφος καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι η καταστροφική έκρηξη πιθανότατα ξεκίνησε από αυτό το σημείο. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε ενεργή μόνο σε αυτό το διαμέρισμα. Στον πρώτο όροφο, ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει ήδη από το 2021 την κατάργηση της εγκατάστασης στον χώρο, όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι συσκευές που εξετάζονται εξονυχιστικά

Το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε την παροχή του φυσικού αερίου τόσο για τις ανάγκες της θέρμανσης όσο και για το μαγείρεμα. Συνδεδεμένες με την εγκατάσταση ήταν τρεις βασικές συσκευές: το μπόιλερ στο μπάνιο, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του ορόφου, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει κάποια στοιχεία από το τζάκι.

Ωστόσο, αναζητούνται επιπλέον κομμάτια από τις άλλες δύο συσκευές, δηλαδή το μπόιλερ και την κουζίνα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο μικρός λέβητας δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, παρά μόνο κάποιες σωληνώσεις. Οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από μία εκ των δύο αυτών συσκευών, δηλαδή είτε από το μπόιλερ είτε από την κουζίνα.

Πιθανά σενάρια για τη μοιραία διαρροή

Υπάρχει η εκτίμηση ότι η κουζίνα ενδέχεται να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, δεν έγινε σωστή διακοπή της λειτουργίας της συσκευής, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τη μοιραία διαρροή φυσικού αερίου. Αυτή η εκτίμηση αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη.

Η διερεύνηση των αιτιών περιλαμβάνει την εξέταση όλων των πιθανών παραγόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την κατάσταση των συσκευών φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Η πλήρης ανεύρεση και εξέταση των υπολειμμάτων του μπόιλερ και της κουζίνας θεωρείται κρίσιμη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Η παράμετρος της παλαιότητας του κτιρίου

Την ίδια ώρα, ειδικοί πραγματογνώμονες που μίλησαν σχετικά με το συμβάν, χαρακτήρισαν ως κομβικής σημασίας την παλαιότητα του κτιρίου. Αυτή η παράμετρος εξετάζεται επίσης από τις αρμόδιες αρχές ως ένας σημαντικός παράγοντας που ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του μοιραίου συμβάντος. Η κατάσταση του παλιού δικτύου αερίου και η δομική ακεραιότητα του κτιρίου αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς διερεύνησης, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των αιτίων της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis