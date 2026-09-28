Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία: Κάηκε ολοσχερώς καφέ, κινητοποίηση για την εκκένωση

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν φωτιά ξέσπασε σε καφέ που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το πρωί, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση και την εκκένωση των διαμερισμάτων, καθώς οι ένοικοι κοιμόντουσαν. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ και οι τρεις όροφοι της πολυκατοικίας υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Εκδήλωση και επέκταση της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από ένα καφέ που βρίσκεται στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονής, στη Νέα Ιωνία. Η επέκταση των φλογών ήταν ταχύτατη, προκαλώντας άμεσα συναγερμό στις αρχές. Ακόμη και ώρες μετά την αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς, πυκνοί καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, διατηρώντας σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με το κατάστημα εστίασης, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι φλόγες.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και απεγκλωβισμού

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σήμανε άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να προβούν στην κατάσβεση των φλογών, αλλά και στην ασφαλή εκκένωση των διαμερισμάτων. Η κινητοποίηση ήταν κρίσιμη, καθώς η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας κοιμόντουσαν.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πυκνοί καπνοί καθιστούσαν επικίνδυνη την πρόσβαση. Ορισμένοι από τους ενοίκους κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους χρησιμοποιώντας την κεντρική είσοδο του κτιρίου. Άλλοι, ωστόσο, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από όπου και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Μαρτυρίες κατοίκων για τον εφιάλτη

Οι μαρτυρίες των κατοίκων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πυρκαγιά είναι συγκλονιστικές. Ένας ένοικος του κτιρίου περιέγραψε πως ξύπνησε μέσα στη νύχτα, όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε ότι το μπαλκόνι τους είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Άλλοι κάτοικοι ανέφεραν την ύπαρξη ενός ισχυρού κρότου λίγο πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα δήλωσε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Η ίδια εκτίμησε ότι μέσα σε περίπου μισή ώρα, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το περιστατικό.

Έρευνα για τα αίτια και παλαιότερο περιστατικό

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις αρχές είναι κάποιο ατύχημα που ενδεχομένως συνδέεται με την παρουσία εύφλεκτων υλικών ή φιαλών υγραερίου, τα οποία ενδέχεται να βρίσκονταν εντός του καταστήματος εστίασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο καφέ, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Πριν από περίπου τρία χρόνια, είχε σημειωθεί εκεί ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki