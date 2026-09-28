Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία: Ξεκίνησε από καφετέρια, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026, όταν μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε τριώροφο κτήριο στη Νέα Ιωνία. Οι φλόγες ξεκίνησαν από καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο και επεκτάθηκαν γρήγορα στους υπερκείμενους ορόφους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η επέκτασή της

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 04:25 με 04:30 σε καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου, επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι φλόγες, με μεγάλη ταχύτητα, επεκτάθηκαν στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ανησυχίας σε ολόκληρη τη γειτονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς στο κατάστημα, όπου γινόταν και χρήση ναργιλέ, υπήρχαν πελάτες.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και οι απεγκλωβισμοί

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, υποστηριζόμενοι από ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό ατόμων από τους υπερκείμενους ορόφους, καθώς και των παρευρισκόμενων στο ισόγειο κατάστημα.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες στο κτήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν.

Η μαρτυρία ενοίκου για τις δραματικές στιγμές

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός ενοίκου του κτηρίου, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε μαζί με τη σύζυγό του. Όπως ανέφερε, όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά και τους καπνούς, άρχισαν να τηλεφωνούν σε συγγενείς και άλλους ενοίκους για να τους ειδοποιήσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ίδιος δήλωσε: «Εμείς εγκλωβιζόμασταν. Δεν προλάβαμε καν να κατέβουμε κάτω». Τόνισε επίσης ότι αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα από τους καπνούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Και αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε».

Το παρελθόν του καταστήματος και τα ερωτήματα

Το συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας στο παρελθόν. Πριν από τρία χρόνια, στον ίδιο χώρο είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε εκτυλιχθεί ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, αποτέλεσμα άγριας συμπλοκής ανάμεσα σε ομάδα Αλβανών υπηκόων.

Από εκείνη τη συμπλοκή, είχε καταγραφεί ο θανάσιμος τραυματισμός ενός 37χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ανυποψίαστος και δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στον διαπληκτισμό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την τωρινή φωτιά, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης και για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών μέσων, η Αστυνομία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, διεκόπη η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της Ικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από την Πλατεία Παναιτωλικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis