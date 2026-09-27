Ο άνθρωπος που προμήθευσε τον απινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κατηγορούμενη γιατρό και το προσωπικό. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του, την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν αναίσθητος, ζητούσαν οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η επικοινωνία αυτή, η οποία διήρκεσε ένα λεπτό, έλαβε χώρα στις 16:26.

Το τηλεφώνημα από το ιατρείο

Ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού, Γιώργος Αδαμόπουλος, περιέγραψε λεπτομερώς το τηλεφώνημα που δέχθηκε από το ιατρείο του Κολωνακίου. Αρχικά, η κλήση έγινε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ανέφερε: «Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια». Όπως εξήγησε ο κ. Αδαμόπουλος, η νοσηλεύτρια ανέφερε πως η συσκευή δεν λειτουργούσε.

Ο κ. Αδαμόπουλος ρώτησε αν είχαν πατήσει το πλήκτρο «ON» και αν έβλεπαν κάποια πράσινη ή κόκκινη λυχνία ετοιμότητας, από τις δύο που υπάρχουν κάτω δεξιά στη συσκευή. Η απάντηση ήταν αρνητική, με τη νοσηλεύτρια να δηλώνει πως «Δεν βλέπω τίποτα». Τότε, ο προμηθευτής έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: «Η μπαταρία είναι στη συσκευή;».

Η αποκάλυψη για την μπαταρία και η διακοπή της επικοινωνίας

Στην ερώτηση για την μπαταρία, το προσωπικό του ιατρείου απάντησε πως «μόλις τώρα την έβαλαν». Διευκρίνισαν μάλιστα ότι η μπαταρία «ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε». Ο κ. Αδαμόπουλος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν θυμόταν καν τι ακριβώς είχαν αγοράσει, ενημέρωσε τους συνομιλητές του πως δεν ήταν σίγουρος κατά πόσο η συσκευή θα λειτουργούσε υπό αυτές τις συνθήκες.

Μετά από αυτή την ενημέρωση, η επικοινωνία ουσιαστικά σταμάτησε. Η γραμμή δεν έκλεισε, αλλά ο κ. Αδαμόπουλος άκουγε από μέσα, καθώς η κλήση ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του να επικοινωνήσει, λέγοντας «Παρακαλώ; Παρακαλώ;», ακούστηκε τελικά μια ανδρική φωνή να λέει: «Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε».

Η εμπλοκή της γιατρού και η απουσία αναφοράς για ασθενή

Ο επιχειρηματίας εξήγησε πως αρχικά μίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και έπειτα με την 56χρονη γιατρό, η οποία εκτιμά πως βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Η γιατρός ήταν αυτή που απάντησε στην ερώτηση εάν ο απινιδωτής ήταν ανοιχτός, λέγοντας πως το είχε πατήσει και δεν λειτουργούσε.

Ο κ. Αδαμόπουλος ρωτήθηκε εάν του αναφέρθηκε στο τηλέφωνο πως υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν τον απινιδωτή. Η απάντησή του ήταν αρνητική. Παρόλα αυτά, ένιωσε «κάποια ένταση» και κατάλαβε πως ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Διευκρίνισε πως δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιοι ήταν στον χώρο, αλλά υπήρχε «ένας αναβρασμός», όχι όμως «πανικός».

Χαρακτηριστικά του απινιδωτή και η πιθανή αιτία δυσλειτουργίας

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος εξήγησε πως ο συγκεκριμένος απινιδωτής είναι ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής. Τέτοιες συσκευές είναι φτιαγμένες για να λειτουργούν ακόμη και από άτομα που δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για τη χρήση τους. Η αγορά του συγκεκριμένου απινιδωτή από το ιατρείο του Κολωνακίου είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2022.

Σχετικά με την αιτία της δυσλειτουργίας του απινιδωτή, ο κ. Αδαμόπουλος εκτίμησε πως αυτό συνέβη «πιθανότατα λόγω της μπαταρίας». Ωστόσο, τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε με βεβαιότητα την ακριβή αιτία. Η μπαταρία έχει μια συγκεκριμένη «διάρκει».

Με πληροφορίες από: News.gr