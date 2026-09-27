Σε μια καταγγελία που προκαλεί προβληματισμό προχώρησε το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια ανέφερε πως, ενώ αρχικά επισκέφθηκε ένα ινστιτούτο για δωρεάν θεραπεία καθαρισμού, τελικά πείστηκε να υποβληθεί σε μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η όρασή της. Η γυναίκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε.

Η αρχική προσέγγιση και η πειθώ

Όπως δήλωσε η κ. Μαρία, το ινστιτούτο που την κάλεσε τηλεφωνικά, χωρίς να γνωρίζει πώς βρήκε τα στοιχεία της, δήλωνε ότι λειτουργεί ως κλινική πλαστικής χειρουργικής. Αρχικά την προσκάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό, και μετά από επανειλημμένες κλήσεις, η ίδια αποφάσισε να επισκεφθεί τον χώρο. Εκεί, όπως περιγράφει, συνάντησε μια κυρία που συστήθηκε ως υπεύθυνη, η οποία της γνώρισε έναν «γιατρό».

Ο συγκεκριμένος «γιατρός» συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός, αναφέροντας μάλιστα το όνομα ενός δημόσιου νοσοκομείου όπου υποτίθεται ότι εργαζόταν. Η κ. Μαρία, προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία, έλεγξε το όνομά του στο νοσοκομείο, όπου όντως υπήρχε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ειδικότητά του. Πείστηκε έτσι ότι η διαδικασία θα ήταν ασφαλής και δέχτηκε να κάνει την αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους, καθώς, όπως είπε, την έπεισαν ότι χρειαζόταν οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που την έπεισαν ήταν περίτεχνος, με τους υπαλλήλους να είναι πολύ ευγενικοί και να της εξηγούν τα πάντα αναλυτικά, με τρόπο που ακουγόταν ιατρικά ορθός.

Οι ολέθριες συνέπειες της επέμβασης

Η επέμβαση με λέιζερ, την οποία η κ. Μαρία έκανε πριν από δύο χρόνια, μετατράπηκε σε εφιάλτη για την υγεία της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με αναισθητική ένεση, συγκεκριμένα ξυλοκαΐνη. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε στην πορεία, ο «γιατρός» την έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρει από τις συνέπειες.

Της δημιουργήθηκαν φλεγμονές με πύον και αφόρητος πόνος, καθώς τα εγκαύματα ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Το κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γυναίκα μέχρι σήμερα είναι η όρασή της, η οποία έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να δουλέψει όπως πριν. Παράλληλα, έχει επηρεαστεί και η εμφάνισή της, αν και η όραση παραμένει το σοβαρότερο ζήτημα.

Η αποκάλυψη της αλήθειας και οι καταγγελίες

Μετά τα όσα συνέβησαν, η κ. Μαρία προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ότι ο συγκεκριμένος κύριος που της παρουσιάστηκε ως πλαστικός χειρουργός δεν είχε την εν λόγω ειδικότητα.

Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας ανειδίκευτος γιατρός, γεγονός που επιβεβαίωσε την απουσία των απαραίτητων προσόντων για την πραγματοποίηση τέτοιων επεμβάσεων. Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ειδικότητες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr