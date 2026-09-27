Δικογραφία για 59χρονο που διαφήμιζε ρόφημα για αλκοτέστ στο TikTok

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να προωθούσε μέσω της πλατφόρμας TikTok ένα ρόφημα που υποσχόταν την αλλοίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το σκεύασμα, με την επωνυμία «AFTERPARTY-NOPOLICE», διαφημιζόταν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπος αποφυγής του εντοπισμού αλκοόλ μετά την κατανάλωσή του.

Η προώθηση του σκευάσματος και το σλόγκαν

Ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ως ο διαχειριστής ιστοσελίδας που διαφήμιζε ενεργά το συγκεκριμένο σκεύασμα. Το προϊόν παρουσιαζόταν στα social media ως ένα ρόφημα που, εφόσον καταναλωνόταν μετά την κατανάλωση αλκοόλ, δήθεν μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα του αλκοτέστ. Η προώθησή του γινόταν με ένα χαρακτηριστικό σλόγκαν: «Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν; No Police Ρόφημα».

Η έναρξη της έρευνας και οι αρχές

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης, gov.gr. Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική και ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα, την οποία πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 59χρονου ως του διαχειριστή της ιστοσελίδας που προωθούσε το επίμαχο προϊόν.

Εμπλοκή εταιρείας και ελέγχων

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και μία εταιρεία που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Η εταιρεία αυτή αποτελεί θυγατρική μιας άλλης εταιρείας, η οποία έχει την έδρα της στη Βουλγαρία. Για την υπόθεση, υπήρξε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν αρμοδίως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ο ΕΦΕΤ, οι οποίοι κλήθηκαν να εξετάσουν το ζήτημα από τη δική τους πλευρά.

Κλιμάκιο του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του σκευάσματος «AFTERPARTY-NOPOLICE». Τα προϊόντα αυτά δεσμεύθηκαν άμεσα, προκειμένου να διενεργηθεί δειγματοληψία και να ακολουθήσει λεπτομερής ανάλυση του περιεχομένου τους. Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν έφεραν τις απαραίτητες ελληνικές επισημάνσεις.

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης

Η ανάλυση των δεσμευμένων προϊόντων πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σκευάσματα περιείχαν βιταμίνες σε ποσότητες έως και έξι φορές μεγαλύτερες από εκείνες που βρίσκονται σε αντίστοιχα εμπλουτισμένα ποτά χωρίς αλκοόλη. Τα τελευταία έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, σε αντίθεση με το επίμαχο προϊόν.

Με πληροφορίες από: popaganda.gr