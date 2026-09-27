Η αλλαγή ώρας το 2026: Νωρίτερα από ποτέ τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα το 2026 θα πραγματοποιηθεί φέτος στην πιο πρώιμη δυνατή ημερομηνία. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Αυτή η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε μία ώρα ύπνου, ενώ παράλληλα το φως της ημέρας θα αρχίσει να περιορίζεται νωρίτερα κατά τις απογευματινές ώρες.

Πότε και πώς γίνεται η αλλαγή

Η αλλαγή ώρας για το 2026 έχει οριστεί για τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Εκείνη την ώρα, στις 03:00, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 02:00.

Η καθιέρωση της χειμερινής ώρας γίνεται πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, και η φετινή ημερομηνία αποτελεί την πιο πρώιμη δυνατή για αυτή τη μετάβαση.

Ο λόγος της πρόωρης μετάβασης

Ο λόγος που η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται νωρίτερα φέτος είναι ότι το 2026, η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου συμπίπτει με την 25η του μήνα. Αυτή η συγκυρία καθιστά την 25η Οκτωβρίου την πιο πρώιμη ημερομηνία για την εφαρμογή της χειμερινής ώρας.

Με το γύρισμα των ρολογιών μία ώρα πίσω, το πρωινό φως θα εμφανίζεται νωρίτερα. Ωστόσο, καθώς ο χειμώνας θα προχωρά, η νύχτα θα έρχεται όλο και πιο γρήγορα, μειώνοντας σταδιακά τις ώρες ηλιοφάνειας το απόγευμα.

Οφέλη και ιστορικό πλαίσιο

Η καθιέρωση της αλλαγής ώρας έχει ως βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Παράλληλα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο τεχνητό φωτισμό κατά τις ώρες που υπάρχει φυσικό φως.

Η επόμενη αλλαγή ώρας θα λάβει χώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, οπότε τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά για τη μετάβαση στη θερινή ώρα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το 1996, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1975.

Με πληροφορίες από: popaganda.gr