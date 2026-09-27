Η Lepas L8 PHEV έρχεται στην Ελλάδα: Ένα νέο plug-in hybrid D-SUV στην αγορά

Η Lepas, μέλος του Chery Group, ξεκινά την πορεία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου με το L8 PHEV. Το νέο μοντέλο είναι ένα οικογενειακό SUV, με μήκος 4,69 μέτρα, που συνδυάζει στοιχεία σχεδίασης, ευρύχωρους χώρους, ψηφιακή τεχνολογία και ένα ισχυρό plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Η φιλοσοφία της μάρκας συνοψίζεται στη φράση «Drive Your Elegance», με το L8 να αποτελεί το πρώτο δείγμα αυτής της προσέγγισης.

Η άφιξη της Lepas στην Ελλάδα

Η Lepas αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική, στην άνεση και στην τεχνολογία, τοποθετώντας το νέο SUV στην ανταγωνιστική κατηγορία των D-SUV. Η παρουσία της στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί την επέκταση των επιλογών για τους καταναλωτές που αναζητούν ένα όχημα με σύγχρονα χαρακτηριστικά και υβριδική τεχνολογία.

Το L8 PHEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, προσφέροντας παράλληλα υψηλή απόδοση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου χάρη στο plug-in hybrid σύστημα του. Η μάρκα εστιάζει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας οδήγησης, συνδυάζοντας την κομψότητα με την πρακτικότητα.

Σχεδιασμός και εξωτερική εμφάνιση

Το L8 ακολουθεί τη σχεδιαστική γλώσσα «Leopard Aesthetics», η οποία αντικατοπτρίζεται στις καθαρές επιφάνειες του αμαξώματος. Η ονομασία Lepas προέρχεται από τις λέξεις Leopard και Passion, υπογραμμίζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του οχήματος. Στο εμπρός μέρος, διακρίνεται μια χαμηλή, δυναμική μάσκα και λεπτά φωτιστικά σώματα LED.

Στο προφίλ του SUV, η ρευστή γραμμή οροφής, οι χωνευτές χειρολαβές θυρών και οι τροχοί που φτάνουν έως τις 20 ίντσες ενισχύουν την κομψή του εικόνα. Στο πίσω μέρος, μια φωτεινή μπάρα LED ενώνει τα φωτιστικά σώματα, τονίζοντας οπτικά το πλάτος του αμαξώματος. Οι διαστάσεις του οχήματος είναι 4.688 χιλιοστά σε μήκος, 1.871 χιλιοστά σε πλάτος και 1.686 χιλιοστά σε ύψος.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα του Lepas L8 PHEV ακολουθεί τη φιλοσοφία «Exquisite Space», δίνοντας έμφαση στην άνεση, την ευκολία χρήσης και την αίσθηση ποιότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν μαλακή υφή, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων επιτρέπει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ανάλογα με τη διάθεση των επιβατών.

Το Lepas Advanced Smart Cockpit περιλαμβάνει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια κατακόρυφη κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών. Ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155 εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση του συστήματος. Η εφαρμογή Lepas επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ οι ενημερώσεις λογισμικού πραγματοποιούνται over-the-air. Η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες διευκολύνει τον χειρισμό στην καθημερινή χρήση.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από 47 αποθηκευτικούς χώρους, αναδιπλούμενα τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες και ρυθμιζόμενη κλίση στις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως τα 1.314 λίτρα. Η ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή, το ενεργό σύστημα ακύρωσης θορύβου και το ενεργό σύστημα ελέγχου και καθαρισμού αέρα συμβάλλουν στον premium προσανατολισμό της καμπίνας. Το μεταξόνιο των 2.800 χιλιοστών αποτελεί τη βάση για μια ευρύχωρη καμπίνα, με 970 χιλιοστά διαθέσιμα για τα γόνατα των πίσω επιβατών.

Σύστημα κίνησης και επιδόσεις

Το L8 PHEV εξοπλίζεται με το σύστημα Lepas Super Hybrid. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Παράλληλα, ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 TGDI προσφέρει 143 ίππους και 215 Nm ροπής. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 279 ίππους.

Το όχημα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία που πλησιάζει τα 100 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ιδανικό για μακρινά ταξίδια με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta