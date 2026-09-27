Κηφισός: Καθημερινή η ρύπανση, «τουλάχιστον ένα βυτιοφόρο αδειάζει κάτι κάθε μέρα»

Ο ποταμός Κηφισός βρίσκεται αντιμέτωπος με εκτεταμένη και καθημερινή ρύπανση, όπως αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς ειδικοί τονίζουν ότι η οικολογική υποβάθμιση του Κηφισού, αλλά και άλλων ρεμάτων της Αττικής, είναι διαχρονική και έχει επιδεινωθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία.

Διαχρονική υποβάθμιση και καθημερινή ρύπανση

Η ποιότητα των υδάτων στον Κηφισό παρουσιάζει διαχρονική υποβάθμιση, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Η έλλειψη ενός μόνιμου συστήματος ελέγχου έχει μετατρέψει την απόρριψη βιομηχανικών, κτηνοτροφικών και αστικών λυμάτων σε καθημερινό φαινόμενο. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε εκτεταμένη ρύπανση, η οποία επηρεάζει το ποτάμι σε όλο του το μήκος.

Η «νιφάδα» του παγόβουνου και τα βυτιοφόρα

Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός και μέλος του συλλόγου «Γεωμυθική», ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψίες στα υπόγεια τμήματα του Κηφισού και άλλων ρεμάτων της Αττικής, χαρακτήρισε το πρόσφατο περιστατικό με το βυτιοφόρο ως «μια νιφάδα από την κορυφή του παγόβουνου». Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο βυτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε είκοσι ημέρες. Εκτίμησε επίσης ότι υπάρχουν σίγουρα δέκα με είκοσι επιπλέον τέτοια βυτιοφόρα που κάνουν το ίδιο, με αποτέλεσμα «τουλάχιστον ένα βυτιοφόρο την ημέρα να αδειάζει κάτι στον Κηφισό».

Το κύριο πρόβλημα: βιομηχανικά απόβλητα

Παρόλο που τα βυτιοφόρα συνεισφέρουν στη ρύπανση, ο κ. Θεοδοσόπουλος υπογράμμισε ότι οι ποσότητες που απορρίπτουν δεν είναι οι μεγαλύτερες. Το σημαντικότερο πρόβλημα προέρχεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες που βρίσκονται περιμετρικά του Κηφισού και ρίχνουν ολόκληρες δεξαμενές με απόβλητα μέσα στο ποτάμι. Ειδικά από το ύψος της Μεταμόρφωσης και μετά, όπου το ρέμα είναι ανοιχτό, ο Κηφισός αλλάζει χρώμα με κάθε βροχή. Έχει παρατηρηθεί να γίνεται άσπρος, μαύρος, κόκκινος ή καφέ, ανάλογα με το τι απορρίπτεται. Έχουν εντοπιστεί πετρελαϊκά απόβλητα, λάδια, ακόμα και αφροί από πλυντήρια αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδοσόπουλο, πρακτικά «δεν υπάρχει αγωγός μέσα στο υπόγειο που να μην έχει κάποιο έντονο χρώμα», γεγονός που υποδηλώνει διαχρονική ρίψη. Οι ρίψεις γίνονται συνήθως όχι απευθείας στον αγωγό, αλλά μέσω του δικτύου των δρόμων και από σχάρες, με τα λύματα να καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό. Αυτές οι ενέργειες είναι παράνομες και δείχνουν μια συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων.

Έλλειψη ελέγχων και άλλες ρυπαινόμενες περιοχές

Οι περιγραφές του κ. Θεοδοσόπουλου δεν αφορούν μόνο τον Κηφισό, καθώς «τα ίδια συμβαίνουν σε όλα τα μεγάλα ρέματα: στον Ιλισσό, στην Πικροδάφνη και τους Τράχωνες». Παρά τις συνεχείς καταγγελίες για ρίψεις αποβλήτων στα ποτάμια, οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος φτάνουν, αν φτάσουν, μετά από δύο με τρεις ημέρες για να λάβουν δείγμα. Ο ίδιος τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να πιαστούν οι παραβάτες «επ’ αυτοφώρω», καθώς όσο δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος, η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr