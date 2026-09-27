Βρετανία: Αγρότισσα ειδοποίησε τις αρχές για ύποπτη κίνηση κοντά σε αεροπορική βάση

Η παρατηρητικότητα μιας κατοίκου φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών της Βρετανίας, η οποία οδήγησε σε σημαντικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, γύρω από την αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, συνελήφθησαν πέντε άνδρες για αδικήματα που συνδέονται με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, μετά από τηλεφώνημα για ύποπτη κινητικότητα στην περιοχή.

Η αρχική ειδοποίηση από την αγρότισσα

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η γυναίκα, η οποία δραστηριοποιείται ως αγρότισσα στην ευρύτερη περιοχή, επέστρεφε στο σπίτι της από πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Κατά την επιστροφή της, φέρεται να παρατήρησε μια ιδιαίτερα ύποπτη κινητικότητα σε σημείο που βρισκόταν κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση της RAF Φέρφορντ.

Όπως η ίδια ανέφερε σε βρετανικό μέσο, είδε τρία βαν να κινούνται στην περιοχή. Παράλληλα, παρατήρησε άνδρες οι οποίοι, σύμφωνα με την περιγραφή της, φορούσαν καλύμματα στο πρόσωπο και κατευθύνονταν προς την πλευρά της βάσης. Η αγρότισσα, αντιλαμβανόμενη την ασυνήθιστη κατάσταση, φέρεται να ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, προκαλώντας την άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι συλλήψεις στην περιοχή του Whelford

Η βρετανική Counter Terrorism Policing επιβεβαίωσε επίσημα ότι περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, οι αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα αφορούσε την παρουσία τριών ύποπτων οχημάτων, τα οποία φέρονταν να κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση RAF Fairford, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληροφορία της κατοίκου.

Άμεσα, ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή του Whelford, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών. Αρχικά, οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκρηκτικών. Ωστόσο, στη συνέχεια, οι πέντε άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Counter Terrorism Policing.

Η εξέλιξη της έρευνας και τα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα για την εν λόγω υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, καθώς οι διαδικασίες διερεύνησης και συλλογής στοιχείων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η υπόθεση προκάλεσε μια μεγάλη κινητοποίηση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση. Ως μέτρο ασφαλείας, δημιουργήθηκε μια ζώνη ασφαλείας περίπου 400 μέτρων γύρω από τα ύποπτα οχήματα. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων και των επιχειρησιακών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο.

Προληπτικές εκκενώσεις και υποστήριξη κατοίκων

Στο σημείο του περιστατικού κλήθηκε και ειδική μονάδα του βρετανικού στρατού, η οποία είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών. Η μονάδα αυτή ανέλαβε την λεπτομερή εξέταση των οχημάτων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Επιπλέον, για καθαρά προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τις κατοικίες τους. Παράλληλα, οι αρχές φρόντισαν να δημιουργήσουν έναν χώρο υποδοχής, ο οποίος προοριζόταν για όσους κατοίκους δεν είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους, εξασφαλίζοντας έτσι την προσωρινή τους διαμονή και ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki