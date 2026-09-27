Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα. Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής έχουν αποκαλύψει τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή του μοιραίου κτιρίου. Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί το ακριβές σημείο της διαρροής που οδήγησε στο συμβάν.

Η αποκάλυψη του αγωγού και τα πρώτα ευρήματα

Με προσεκτικές κινήσεις, τα στελέχη της ΔΑΕΕ αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό. Αυτός ο αγωγός συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο της οδού Λυσικράτους και εκτείνεται σε μήκος μικρότερο των δύο μέτρων, καταλήγοντας στον μετρητή του κτιρίου. Πρόκειται για έναν αγωγό που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν και πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου με το δίκτυο.

Στη θέση του μετρητή, ο οποίος έχει ήδη κατασχεθεί, διακρίνονται ίχνη καύσης. Αυτό το στοιχείο θεωρείται σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς μπορεί να υποδείξει την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η ανάφλεξη. Πέρα από τον μετρητή και τον αγωγό, έχουν ήδη κατασχεθεί και άλλες συσκευές από το κτίριο, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς.

Κατάσχεση και εργαστηριακή ανάλυση

Τόσο ο μετρητής όσο και το συγκεκριμένο κομμάτι του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου. Εκεί, οι ειδικοί θα εξετάσουν αν η σωλήνωση είναι πιστοποιημένη και αν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανάλυση αυτή αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου και την πιθανή αιτία της διαρροής.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού επί της οδού Λυσικράτους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για να ελεγχθεί η ακεραιότητα και η λειτουργία του ευρύτερου δικτύου παροχής, ώστε να αποκλειστούν ή να επιβεβαιωθούν πιθανές αιτίες που σχετίζονται με την κεντρική υποδομή.

Η ένταση του ωστικού κύματος και η χρονική αλληλουχία

Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως η ένταση του ωστικού κύματος εντοπίζεται κυρίως στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, διαπιστώνεται επίσης ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των ερευνητών να αποκρυπτογραφήσουν τον μηχανισμό της έκρηξης.

Πηγές με γνώση της έρευνας εκτιμούν πως το άναμμα ενός λαμπτήρα ήταν εκείνο που ενδεχομένως έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη. Όσον αφορά τα θύματα, όλα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, με εξαίρεση την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στον χώρο του μπάνιου του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Το πιστοποιητικό στεγανότητας και οι επόμενες κινήσεις

Ένα κεντρικό ζήτημα στην έρευνα είναι το σημείο πρόκλησης της διαρροής. Για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, φαίνεται να είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για ένα έγγραφο που φέρει την υπογραφή μηχανικού και βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και την έκδοση του πιστοποιητικού, θα εξεταστούν από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki