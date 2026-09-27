Πτώση 16χρονης από μπαλκόνι στην Κατερίνη: Με κατάγματα νοσηλεύεται στο Παπανικολάου – Συνελήφθη 40χρονος

Μία 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής (27/09) στην Κατερίνη, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Παρά τα πολλαπλά κατάγματα που υπέστη, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εκτός κινδύνου.

Νοσηλεία και η κατάσταση της υγείας της

Η 16χρονη, μετά την πτώση της από το μπαλκόνι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί σοβαρά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Επιπλέον, κατά την ιατρική εξέταση, διαπιστώθηκαν εκδορές και μώλωπες. Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Η μητέρα της ανήλικης ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία αμέσως μετά το συμβάν.

Η διερεύνηση των αρχών για τα προηγηθέντα

Οι αστυνομικές αρχές της Κατερίνης έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση της 16χρονης. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται και σε όσα προηγήθηκαν του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η ανήλικη φέρεται να είχε βγει το προηγούμενο βράδυ. Κατά τη διάρκεια της εξόδου της, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Λόγω της κατάστασής της και της ανήλικης ηλικίας της, η 16χρονη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, πριν από την πτώση. Για το περιστατικό αυτό, οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί λόγω της ανήλικης ηλικίας της κοπέλας.

Η σύλληψη του 40χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει αστυνομικής έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό της 16χρονης, οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου βρισκόταν η ανήλικη το προηγούμενο βράδυ. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των γεγονότων που προηγήθηκαν της πτώσης.

Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν πλήρως τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στην Κατερίνη. Η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, καθώς και οι καταθέσεις που θα ληφθούν, αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη η πτώση και τι οδήγησε σε αυτήν παραμένουν αντικείμενο έρευνας από τις αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki