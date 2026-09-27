Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στη Λυών λόγω πυρκαγιάς από powerbank

Ένα αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa, το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη με προορισμό τη Λισαβόνα, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Λυών της Γαλλίας. Η αιτία της αναγκαστικής εκτροπής και προσγείωσης ήταν μια πυρκαγιά που ξέσπασε από ένα powerbank, μια φορητή εξωτερική μπαταρία, η οποία ανήκε σε έναν επιβάτη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας ανησυχία στους 198 επιβάτες, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εν πτήσει

Η πτήση LH1170 της Lufthansa, με αεροσκάφος τύπου Airbus A321-200, είχε απογειωθεί από τη Φρανκφούρτη και κατευθυνόταν προς τη Λισαβόνα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένα powerbank που βρισκόταν στην κατοχή επιβάτη έπιασε φωτιά μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Αυτό το απρόοπτο γεγονός δημιούργησε άμεσα την ανάγκη για λήψη μέτρων ασφαλείας και αλλαγής πορείας του αεροσκάφους.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το πλήρωμα του αεροσκάφους αντέδρασε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Ζητήθηκε άδεια για κατεπείγουσα προσγείωση, με τον πλησιέστερο κατάλληλο προορισμό να είναι το αεροδρόμιο της Λυών στη Γαλλία. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία λίγο πριν από τις 23:00, ώρα Ελλάδας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.

Η άμεση παρέμβαση του πληρώματος

Ένας εκπρόσωπος της Lufthansa εξήγησε λεπτομερώς τις ενέργειες του πληρώματος κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Το φλεγόμενο powerbank ασφαλίστηκε άμεσα από το πλήρωμα, το οποίο το τοποθέτησε σε ένα ειδικό σακίδιο. Αυτά τα σακίδια είναι σχεδιασμένα για την ασφαλή απομόνωση και διαχείριση μπαταριών λιθίου, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς ή άλλους κινδύνους.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του εξαμελούς πληρώματος ήταν καθοριστική για την αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών. Η άμεση εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συνέβαλε στο να μην αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των 198 επιβατών, παρά την έντονη ανησυχία που προκλήθηκε από την πυρκαγιά εντός του αεροσκάφους.

Μέτρα για τους επιβάτες και συνέχεια του ταξιδιού

Μετά την ασφαλή προσγείωση και την εκκένωση του αεροσκάφους, οι επιβάτες και το πλήρωμα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στη Λυών. Εκεί φιλοξενήθηκαν για το υπόλοιπο της νύχτας, καθώς η πτήση τους είχε διακοπεί απροσδόκητα. Η Lufthansa ανέλαβε τη φροντίδα τους, διασφαλίζοντας την άνεση και την ασφάλειά τους μετά την αγχωτική εμπειρία.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το αρχικό τους ταξίδι προς τη Λισαβόνα. Η εταιρεία εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για την ασφάλεια, η οποία παραμένει η βασική της προτεραιότητα σε κάθε πτήση.

Οι κανονισμοί της Lufthansa για τα powerbank

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία των κανονισμών που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τη μεταφορά και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Η Lufthansa, συγκεκριμένα, έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τα powerbank, οι οποίοι ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, απαγορεύεται ρητά η χρήση και η φόρτιση φορητών εξωτερικών μπαταριών μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών της.

Παρόλα αυτά, οι επιβάτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους έως και δύο powerbank κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα παρέχεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν συνήθως τη χωρητικότητα των μπαταριών και τον τρόπο μεταφοράς τους, με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki