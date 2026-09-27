Η θεωρία που θέλει την τουαλέτα ως κρυψώνα των ανδρών από τις οικογενειακές υποχρεώσεις

Μια αμφιλεγόμενη θεωρία που αφορά τις σχέσεις υποστηρίζει ότι συγκεκριμένοι άνδρες επιλέγουν να περνούν χρόνο στην τουαλέτα ως μέσο προσωρινής αποφυγής των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Η θεωρία αυτή, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις, αναδεικνύει μια συνήθεια που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, έχει μετατραπεί σε έναν χώρο «απόδρασης» από τις ευθύνες του σπιτιού.

Η «οπλοποίηση» της τουαλέτας και η θεωρία της Olivia Howell

Η Olivia Howell, συγγραφέας και podcaster, η οποία ειδικεύεται σε θέματα διαζυγίων, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Substack που προκάλεσε αντιδράσεις. Σε αυτό, υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες αφιερώνουν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην τουαλέτα με σκοπό να αποστασιοποιηθούν από την οικογένεια και τις οικιακές ευθύνες. Η ίδια περιέγραψε χαρακτηριστικά τη μεταμόρφωση ενός συζύγου, γράφοντας: «Ένας σύζυγος περνά την πόρτα ως ενεργό μέλος της οικογένειας, την κλείνει πίσω του και αμέσως μετατρέπεται σε ιδιώτη».

Η Howell τονίζει τη διαφορά αυτής της συνήθειας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Ενώ ένα χόμπι μπορεί να περιμένει ή να διακοπεί, η ανάγκη για χρήση της τουαλέτας θεωρείται απαραίτητη και δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτό καθιστά το «πρέπει να πάω στην τουαλέτα» μια σχεδόν αδιαπραγμάτευτη δικαιολογία για την απουσία από τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην «απόδραση»

Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή την «απόδραση». Το κινητό τηλέφωνο επιτρέπει σε κάποιον να παραμένει στην τουαλέτα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι εύκολο να διαπιστωθεί τι ακριβώς κάνει. Έτσι, ένας άνδρας μπορεί να απομονωθεί με το κινητό του, και κανείς να μην γνωρίζει τις δραστηριότητές του.

Η Howell απαριθμεί μια σειρά από πιθανές δραστηότητες που μπορεί να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της απομόνωσης. Αυτές περιλαμβάνουν την περιήγηση στο Reddit, την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube, την παρακολούθηση του χρηματιστηρίου, το παιχνίδι video games, την ανάγνωση email ή ακόμα και την ενασχόληση με «υλικό άλλου είδους». Με αυτό τον τρόπο, η τουαλέτα μετατρέπεται σε έναν χώρο οικιακής απόδρασης, προσφέροντας ποικίλες δικαιολογίες για την απουσία από την οικογενειακή ζωή.

Οι αντιδράσεις και οι διχασμένες απόψεις

Το άρθρο της Olivia Howell, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δίχασε τις απόψεις του κοινού. Κάποιοι θεώρησαν ότι η συγγραφέας κατηγορεί τους άνδρες για μια συμπεριφορά που ενδεχομένως να μην μπορούν να ελέγξουν πλήρως. Άλλοι, αντιθέτως, αντιμετώπισαν το θέμα με χιούμορ, σχολιάζοντας την κατάσταση.

Ένας χρήστης του διαδικτύου σχολίασε με καυστικό τρόπο ότι μόλις έμαθε για ένα νέο «όπλο», την «οπλοποιημένη τουαλέτα». Ένας άλλος χαρακτήρισε το περιεχόμενο του άρθρου ως «παράλογο», υπογραμμίζοντας την ποικιλία των αντιδράσεων που προκάλεσε η θεωρία της Howell.

Ιατρικές προεκτάσεις των συνηθειών στην τουαλέτα

Πέρα από την κοινωνική διάσταση, οι συνήθειες στην τουαλέτα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο, και δεν υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός επισκέψεων που να θεωρείται ιδανικός για όλους. Ο Dr. Jason Korenblit, γαστρεντερολόγος και ειδικός στην πεπτική υγεία, εξηγεί ότι λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, ειδικά αν συνοδεύονται από σκληρά κόπρανα, πόνο ή έντονη προσπάθεια, μπορεί να αποτελούν ένδειξη δυσκοιλιότητας.

Αντίθετα, η πολύ συχνή εμφάνιση υδαρών κενώσεων μπορεί να υποδεικνύει διάρροια. Αυτές οι ιατρικές παρατηρήσεις υπογραμμίζουν ότι η λειτουργία του εντέρου είναι προσωπική και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθιστώντας δύσκολη τη γενίκευση των συνηθειών.

Κίνδυνοι από την παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα

Παράλληλα με τις παρατηρήσεις για τις συχνότητες των κενώσεων, το Temple Health προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα. Συγκεκριμένα, το να παραμένει κάποιος καθισμένος στην τουαλέτα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί τελικά να συμβάλει στην εμφάνιση αιμορροΐδων.

Αυτό το ιατρικό στοιχείο προσθέτει μια διάσταση υγείας στη συζήτηση γύρω από τον χρόνο που αφιερώνεται στον συγκεκριμένο χώρο, ανεξάρτητα από τους λόγους της παραμονής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta