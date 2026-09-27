Ηχηρή έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ελλάδα συγγενείς των θυμάτων, έλεγχοι στα κτίρια και έρευνα για τα αίτια

Στην Ελλάδα έχουν φτάσει οι συγγενείς των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Πλάκας. Η παρουσία τους συνδέεται με την κρίσιμη διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των σορών, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες στον χώρο της τραγωδίας, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Οι συγγενείς των έξι νεκρών βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των σορών. Για τον σκοπό αυτό, αναμένεται να αξιοποιηθεί και γενετικό υλικό, μέσω της σύγκρισης DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ακρίβεια η αναγνώριση των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτής της ευαίσθητης διαδικασίας.

Εκτός από την παρουσία τους για την ταυτοποίηση, συγγενείς των θυμάτων επισκέφθηκαν και το σημείο της τραγωδίας στην οδό Λυσικράτους. Εκεί, οι αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τη συλλογή στοιχείων από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε, με στόχο να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη.

Οι εθνικότητες των νεκρών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα, μεταξύ των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι. Οι συγκεκριμένοι διέμεναν σε διαμέρισμα το οποίο λειτουργούσε με καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Πλάκας. Η τραγωδία έπληξε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο αποτελούνταν από μία Ελληνίδα και τον Βρετανό σύζυγό της.

Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον χώρο της κατάρρευσης. Η συλλογή αυτή είναι κρίσιμη για να μπορέσουν να διαφωτιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν πριν και κατά τη διάρκεια της έκρηξης, καθώς και οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Παράλληλα με την ταυτοποίηση των θυμάτων, η έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εξειδικευμένο κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει αναλάβει τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τα συντρίμμια του κτιρίου. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εξετάζονται λεπτομερώς οι εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις και άλλα δομικά στοιχεία του κτιρίου, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή και η αιτία της έκρηξης.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προσδιορίσει οριστικά την αιτία που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία και τον θάνατο των έξι ανθρώπων.

Αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας σε γειτονικά κτίρια

Το ενδιαφέρον των αρχών και των κατοίκων έχει στραφεί και στην κατάσταση των κτιρίων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο της τραγωδίας. Η ισχυρή έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε γειτονικές αλλά και απέναντι κατασκευές, εγείροντας ανησυχίες για την στατική τους επάρκεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κληθεί να εξετάσουν επισταμένως εάν η δομική ακεραιότητα των κτιρίων αυτών έχει επηρεαστεί σοβαρά.

Για τη Δευτέρα, έχουν ήδη προγραμματιστεί αυτοψίες και ενδελεχείς έλεγχοι στατικότητας. Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν σε τουλάχιστον δύο γειτονικά κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτιρίων και των κατοίκων της περιοχής, καθώς και να ληφθούν τυχόν απαραίτητα μέτρα.

Οι επισημάνσεις του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, αναφέρθηκε στην ανάγκη για άμεσο και ενδελεχή έλεγχο των κτιρίων στην Πλάκα, καθώς και στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την περιοχή. Ο κ. Λέκκας μίλησε στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, μετά το τραγικό συμβάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας.

Ο καθηγητής Λέκκας, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της έκρηξης, περιέγραψε την κατάσταση του κτιρίου όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν τα γειτονικά και απέναντι κτίρια. Όπως ανέφερε, μετά από ανταλλαγή απόψεων με στελέχη της ΕΜΑΚ, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ανώτερο όροφο του κτιρίου, όπου υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οριστικά. Πρόσθεσε ότι οι αιτίες θα μπορούσαν να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, ακόμη και με την ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού διακόπτη. Εστίασε επίσης στην ιδιαίτερη συμπεριφορά του κτιρίου μετά την έκρηξη, εξηγώντας ότι επρόκειτο για παλαιά κατασκευή, ηλικίας περίπου 100 ετών, η οποία χαρακτηριζόταν «χωρίς ουσιαστικό φέροντα οργανισμό».

Με πληροφορίες από: Topontiki