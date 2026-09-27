Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Περανίου

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας. Η έκταση και η ένταση της πυρκαγιάς οδήγησε τις αρχές στην αποστολή επείγοντος μηνύματος από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την επέκτασή τους και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Επείγουσα εκκένωση του Περανίου

Το μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Περάνι της Σαλαμίνας, καλώντας τους να εκκενώσουν προληπτικά τις οικίες τους. Η αποστολή του μηνύματος κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από τις εστίες τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού του 112 υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση αντίδραση. Η προτεραιότητα των αρχών είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των περιουσιών, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται στην περιοχή.

Συντονισμένη επιχείρηση κατάσβεσης

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα συμμετέχουν με συντονισμένο τρόπο τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν στο έδαφος, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να σβήσουν τις εστίες. Παράλληλα, εναέρια μέσα, όπως πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα, συνδράμουν από αέρος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμες δίνουν μια σκληρή μάχη με τις φλόγες που έχουν ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι. Η συνεχής κινητοποίηση και η εντατική προσπάθεια των επίγειων και εναέριων μέσων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικές περιοχές.

Η περιοχή του Περανίου στη Σαλαμίνα

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία χαμηλής βλάστησης. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, κινητοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή για εκκένωση της περιοχής Περάνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η έρευνα αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση του Περανίου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Η διαδικασία της διερεύνησης είναι σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού που οδήγησε στην κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και στην εκκένωση της περιοχής Περάνι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki