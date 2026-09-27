Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Οι αρχές διερευνούν εντατικά τα αίτια της τραγωδίας, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου. Συγγενείς των θυμάτων έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής (27/09), αναζητώντας απαντήσεις, ενώ αύριο Δευτέρα (28/09) αναμένεται το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των σορών.

Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Η έκρηξη, η φωτιά και η επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου, που οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπων, αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Το επικρατέστερο σενάριο, αν και δίχως επίσημη επιβεβαίωση, εστιάζει σε πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συλλέγοντας στοιχεία που θα συμβάλουν στην αναζήτηση των ακριβών αιτίων. Δέκα εμπειρογνώμονες της ΔΑΕΕ συνεχίζουν την αυτοψία, ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται και από την ιατροδικαστική εξέταση των έξι σορών.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε στο ERTnews, αναφέροντας ότι η μεγαλύτερη «εκτόνωση» της έκρηξης σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Ωστόσο, τόνισε ότι οι τελικές απαντήσεις για την αιτία της τραγωδίας θα δοθούν μόνο από το πόρισμα της έρευνας των πραγματογνωμόνων.

Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Είπε ότι εξετάζεται εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο».

Διευκρίνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας. Ο Κώστας Τσίγκας περιέγραψε την επιχείρηση της Πυροσβεστικής ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυνάμεις κλήθηκαν να διαχειριστούν ταυτόχρονα την πυρκαγιά, την κατάρρευση του κτιρίου και την απομάκρυνση των κατοίκων από τα γειτονικά κτίρια.

Συλλογή στοιχείων και τεχνικοί έλεγχοι

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συγκεντρώνει πλήθος στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βίντεο και οπτικό υλικό από την περιοχή, καταθέσεις μαρτύρων, καθώς και τα δομικά υλικά του κτιρίου που απομακρύνονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση ευρημάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτιρίου. Επίσης, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία της κατάρρευσης και της έκρηξης.

Τα θύματα της τραγωδίας

Η τραγωδία στην Πλάκα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στον τρίτο μήνα κύησης και είχε έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Επίσης, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και μια 76χρονη γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου. Το έργο της αναγνώρισης των σορών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (28/09), προσφέροντας πληροφορίες στους συγγενείς που αναζητούν απαντήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos