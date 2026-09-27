Δεν χρειάζεται ξέπλυμα στα ανακυκλώσιμα, λέει επικεφαλής διαχείρισης αποβλήτων στη Βρετανία

Μια σημαντική διευκρίνιση σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης έρχεται από τον επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων της Veolia στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ρίτσαρντ Κίρκμαν αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να πλένουν σχολαστικά τα κουτιά και τα μπουκάλια πριν τα πετάξουν στον κάδο ανακύκλωσης. Η δήλωσή του ανατρέπει μια δεκαετίες παλιά συνήθεια πολλών πολιτών, οι οποίοι φοβούνταν ότι ακόμη και ένα μικρό υπόλειμμα τροφής θα μπορούσε να καταστήσει άχρηστο ένα ολόκληρο φορτίο ανακύκλωσης.

Η αποκάλυψη του επικεφαλής της Veolia

Για δεκαετίες, πολλοί πολίτες έπλεναν με επιμέλεια βάζα, κουτιά, μπουκάλια και κονσέρβες, πιστεύοντας ότι αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη για την επιτυχή ανακύκλωση. Ο φόβος τους ήταν πως ακόμη και ένα υπόλειμμα μαρμελάδας ή άλλης τροφής θα μπορούσε να αχρηστεύσει ολόκληρο το περιεχόμενο ενός φορτίου ανακύκλωσης, οδηγώντας το σε χωματερή. Ωστόσο, αυτή η πρακτική φαίνεται πως είναι περιττή.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κίρκμαν, επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων της Veolia στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ώρες που δαπανώνται πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας είναι εντελώς αχρείαστες. Ο κ. Κίρκμαν, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν τα μισά απορρίμματα της Βρετανίας, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλένονται όλα αυτά τα αντικείμενα πριν μπουν στον κάδο ανακύκλωσης.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, η βρωμιά που ενδεχομένως απομένει στις συσκευασίες απομακρύνεται στη συνέχεια σε βιομηχανικά πλυντήρια. Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο κ. Κίρκμαν δήλωσε συγκεκριμένα: «Αν δεν είναι πλυμένο, το πλένουμε εμείς αργότερα σε βιομηχανικό μηχάνημα. Αν είναι πλυμένο όταν το συλλέγουμε, εντάξει, χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό — αλλά έχετε καταναλώσει εσείς το νερό στο σπίτι. Μην αφήνετε μισό βάζο μαρμελάδας μέσα, αλλά δεν χρειάζεται και να το τρίβετε».

Τι σημαίνει «σχετικά καθαρές» συσκευασίες

Ο επικεφαλής της Veolia διευκρίνισε περαιτέρω τις οδηγίες του, τονίζοντας ότι αρκεί οι συσκευασίες να είναι «σχετικά καθαρές» πριν απορριφθούν στους κάδους ανακύκλωσης. Αυτό σημαίνει ότι μικρές ποσότητες υπολειμμάτων, όπως λίγη μαρμελάδα ή ένα υπόλειμμα γιαουρτιού στον πάτο ενός πλαστικού κυπέλλου, δεν δημιουργούν πρόβλημα στη διαδικασία επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ωστότε, ο κ. Κίρκμαν επεσήμανε μία συγκεκριμένη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Η μόνη περίπτωση όπου απαιτείται προσοχή είναι το πέταμα μισογεμάτων μπουκαλιών με αλλοιωμένο γάλα στον κάδο ανακύκλωσης, το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται. Για όλα τα άλλα υπολείμματα τροφών, η βιομηχανική πλύση είναι επαρκής.

Τη θέση αυτή του Ρίτσαρντ Κίρκμαν ενισχύει και ο Κρις Μιλς από την περιβαλλοντική οργάνωση Wrap. Ο κ. Μιλς υπογράμμισε ότι οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνούν όλη τους τη μέρα καθαρίζοντας ευλαβικά κάθε κονσέρβα και μπουκάλι, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το υπερβολικό πλύσιμο δεν είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική ανακύκλωση.

Η σύγχυση των Βρετανών πολιτών στην ανακύκλωση

Οι παραπάνω διευκρινίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του γενικότερου κλίματος σύγχυσης που επικρατεί στη Βρετανία σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν μπερδεμένοι σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να ανακυκλωθεί και τι όχι. Αυτή η έλλειψη σαφούς πληροφόρησης αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα Βρετανούς ανακυκλώνουν τακτικά, η έρευνα της οργάνωσης Wrap αποκαλύπτει ένα ανησυχητικό στοιχείο. Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο αντικείμενα καταλήγουν εσφαλμένα σε χωματερές κάθε χρόνο, αντί να οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τις επιπτώσεις της έλλειψης σαφούς πληροφόρησης και των λανθασμένων πρακτικών στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ανακύκλωσης της χώρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta