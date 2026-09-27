Το Porto Carras Pro-Am 2026: Γκολφ και διασκέδαση σε ένα μοναδικό μέρος

Το Porto Carras Grand Resort στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον τόπο διεξαγωγής του Porto Carras Pro-Am 2026. Το διήμερο 25-27 Σεπτεμβρίου, οι εγκαταστάσεις του θέρετρου φιλοξένησαν αγώνες γκολφ, προσελκύοντας αθλητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η διοργάνωση αυτή, που έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, συνδυάζει την αγάπη για το γκολφ με την πολυτελή φιλοξενία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους συμμετέχοντες. Το Gazzetta βρέθηκε στον χώρο για να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις και τις δραστηριότητες του τουρνουά.

Η διοργάνωση που έγινε θεσμός

Το τουρνουά Porto Carras Pro-Am 2026 έχει αναδειχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό για τους λάτρεις του γκολφ, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές από δέκα έως έντεκα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες ταξιδεύουν στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με μοναδικό σκοπό να λάβουν μέρος και να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον.

Το Porto Carras Grand Resort, γνωστό ως το «διαμάντι» της Χαλκιδικής, προσφέρει ένα υπέροχο τοπίο με θέα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με πολυτελή φιλοξενία. Οι άνθρωποι πίσω από τη διοργάνωση, με την αγάπη τους για το γκολφ και το τουρνουά, φροντίζουν να παρέχουν στους φιλοξενούμενους αθλητές τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές, ώστε να νιώθουν όσο το δυνατόν πιο άνετα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Προσωπικότητες και δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Golf & Sports General Manager του Porto Carras Grand Resort, Παναγιώτης Σαμπατζιώτης, μίλησε στο Gazzetta. Ο κύριος Σαμπατζιώτης μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τη διοργάνωση, αποκαλύπτοντας τον στόχο που έχει τεθεί για το τουρνουά.

«Παρών» στην εκδήλωση ήταν και ο Παραολυμπιονίκης κολύμβησης, Αντώνης Τσαπατάκης. Ο κ. Τσαπατάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στο ίδιο το τουρνουά όσο και σε πτυχές της προσωπικής του ζωής. Επίσης, ο Έλληνας γκολφέρ Χρήστος Πανταζίδης μίλησε για τον δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά του, καθώς στοχεύει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

Δραστηριότητες και προκλήσεις

Το πρόγραμμα του τουρνουά περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες. Το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των πρωινών αγώνων γκολφ, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν υπέροχα κρασιά σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση γευσιγνωσίας. Αυτή η εμπειρία προσέφερε μια ευχάριστη νότα χαλάρωσης και κοινωνικής συναναστροφής.

Το επόμενο πρωί, οι αγώνες γκολφ συνεχίστηκαν κανονικά, παρά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Οι συνθήκες αυτές έκαναν πιο δύσκολη την προσπάθεια των αθλητών, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο πρόκλησης στη διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες του καιρού.

Το κλείσιμο με λαμπερό γκαλά

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με ένα πολύ λαμπερό γκαλά, το οποίο σηματοδότησε το κλείσιμο του Porto Carras Pro-Am 2026. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των αθλητών που διακρίθηκαν στους αγώνες γκολφ, αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις και την προσπάθειά τους.

Το γκαλά αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να γιορτάσουν την επιτυχία του τουρνουά και να ανταλλάξουν ευχές. Φυσικά, στο τέλος της βραδιάς, όλοι οι παρευρισκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και την καθιέρωση του θεσμού του Porto Carras Pro-Am.

Με πληροφορίες από: Gazzetta