Διπλή σύλληψη 69χρονου στην Καλαμπάκα μετά από οικογενειακό καβγά

Μία ασυνήθιστη ιστορία εκτυλίχθηκε στην Καλαμπάκα, όταν μια διαφωνία για έναν κοινόχρηστο χώρο πήρε απρόσμενη και ανεξέλεγκτη τροπή. Η υπόθεση αφορά έναν 69χρονο άνδρα, την 82χρονη πεθερά του και την 59χρονη κουνιάδα του, με αποτέλεσμα πολλαπλές καταγγελίες και συλλήψεις μέσα σε μία μόνο ημέρα. Ο 69χρονος βρέθηκε να συλλαμβάνεται δύο φορές για διαφορετικές κατηγορίες, σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι νομικών ενεργειών.

Ο αρχικός καβγάς και η πρώτη καταγγελία

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από έναν έντονο καβγά μεταξύ του 69χρονου γαμπρού και της 82χρονης πεθεράς του. Η διαφωνία αφορούσε τη χρήση ενός κοινόχρηστου χώρου, με τις κουβέντες να πάρουν γρήγορα ανεξέλεγκτη τροπή και να οδηγήσουν σε ακραίες ενέργειες.

Η 82χρονη γυναίκα, μετά το περιστατικό, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία της Καλαμπάκας. Στην καταγγελία της, υποστήριξε ότι ο γαμπρός της, ύστερα από τον καβγά, την χτύπησε. Επιπλέον, η 82χρονη ανέφερε ότι ο 69χρονος της έριξε νερό χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο, γεγονός που συνέβαλε στην κλιμάκωση της κατάστασης και την αρχική κινητοποίηση των αρχών.

Η αντεπίθεση του 69χρονου και οι συλλήψεις των γυναικών

Λίγο αργότερα, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς ο 69χρονος άνδρας πέρασε στην αντεπίθεση. Κατέθεσε μήνυση εναντίον τόσο της 82χρονης πεθεράς του όσο και της 59χρονης κουνιάδας του. Η μήνυση αυτή αφορούσε κατηγορίες για εξύβριση, ως απάντηση στις προηγούμενες ενέργειες και καταγγελίες.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της μήνυσης, οι δύο γυναίκες, δηλαδή η 82χρονη πεθερά και η 59χρονη κουνιάδα, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την εξέταση της υπόθεσης, αφέθηκαν ελεύθερες, ωστόσο η σειρά των γεγονότων δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί.

Νέα καταγγελία και δεύτερη σύλληψη

Η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε νέα και απρόσμενη τροπή όταν η 59χρονη κουνιάδα επέστρεψε στην Αστυνομία της Καλαμπάκας. Εκεί, προχώρησε σε νέα καταγγελία εναντίον του 69χρονου άνδρα, αυτή τη φορά για διαφορετικά αδικήματα. Η νέα καταγγελία αφορούσε κατηγορίες για εξύβριση και απειλή.

Σύμφωνα με την 59χρονη, τα περιστατικά αυτά συνέβησαν τη στιγμή που ο 69χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, προσθέτοντας ένα ακόμα επεισόδιο στην οικογενειακή διαμάχη. Η νέα αυτή καταγγελία είχε άμεσα αποτελέσματα, καθώς ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα, σε ένα περιστατικό που συνεχίζει να προκαλεί εντύπωση.

Ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων

Η υπόθεση αυτή στην Καλαμπάκα ξεκίνησε από μια φαινομενικά απλή διαφωνία για έναν κοινόχρηστο χώρο, αλλά εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και διαδοχικών συλλήψεων. Η σειρά των γεγονότων, με αλληλοκατηγορίες και πολλαπλές συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθιστά την ιστορία ιδιαίτερα ασυνήθιστη και αναδεικνύει την ένταση που μπορεί να προκύψει από οικογενειακές διενέξεις.

Οι αρχές χειρίστηκαν τις διαδοχικές καταγγελίες, με τον 69χρονο να συλλαμβάνεται δύο φορές και τις δύο γυναίκες, την 82χρονη πεθερά και την 59χρονη κουνιάδα, να συλλαμβάνονται μία φορά, όλες μέσα στην ίδια ημέρα. Η κατάληξη της υπόθεσης αναμένεται να καθοριστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, καθώς το πρωτοφανές αυτό περιστατικό συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki