Η «Μυστική φυλακή» του Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα σε ελληνική μετάφραση

Η νουβέλα «Μυστική φυλακή» του Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα, ενός συγγραφέα που θεωρείται από τους επιφανέστερους σύγχρονους της Λατινικής Αμερικής, κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά. Το έργο, το οποίο μετράει σχεδόν τριανταπέντε χρόνια ύπαρξης και κυκλοφορίας, μεταφράστηκε από τον Κώστα Αθανασίου για λογαριασμό των εκδόσεων Καστανιώτη. Η έκδοση αποτελεί μέρος της σειράς «Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο» και έρχεται να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία με ένα ακόμα δείγμα της ευφυούς γραφής του Ρέι Ρόσα.

Η ελληνική έκδοση της «Μυστικής φυλακής»

Η «Μυστική φυλακή» παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό μετά από τριανταπέντε χρόνια από την αρχική της κυκλοφορία. Τη μετάφραση ανέλαβε ο Κώστας Αθανασίου, ενώ την έκδοση πραγματοποίησαν οι εκδόσεις Καστανιώτη. Το βιβλίο αποτελεί νουβέλα και έχει έκταση 114 σελίδες. Η ένταξή του στη σειρά «Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο» των εκδόσεων Καστανιώτη υπογραμμίζει την αξία και τη σημασία του έργου του Ρέι Ρόσα στη διεθνή λογοτεχνία.

Η κυκλοφορία της «Μυστικής φυλακής» έρχεται να συμπληρώσει την παρουσία του συγγραφέα στην Ελλάδα, καθώς είχε προηγηθεί η μετάφραση και η κυκλοφορία της νουβέλας του «Σεβερίνα». Η «Σεβερίνα», ένα έργο διαφορετικού ύφους, είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του φετινού θέρους από τις εκδόσεις Κυψέλη, δείχνοντας το αναζωπυρωμένο ενδιαφέρον για το έργο του Γουατεμαλέζου δημιουργού στη χώρα μας.

Το ύφος και η καταγωγή του Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα

Ο Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα, με καταγωγή από τη Γουατεμάλα, αναγνωρίζεται ως ένας εξέχων εκπρόσωπος των σύγχρονων λατινοαμερικανικών γραμμάτων. Το ύφος γραφής του χαρακτηρίζεται ως εντελώς προσωπικό, λιτό και κοφτό, με μια αποστασιοποιημένη προσέγγιση. Ο συγγραφέας έχει την ικανότητα να λέει πολλά υπονοώντας τα, χρησιμοποιώντας ποιητικές αποχρώσεις και αλληγορία, ενώ παράλληλα πλάθει ζοφερούς και σκοτεινούς κόσμους.

Η «εμμονή» του για τη γλώσσα είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της γραφής του. Ο Ρέι Ρόσα αγαπάει την Ελλάδα και την επισκέπτεται συχνά, όντας πλέον πολιτογραφημένος Αθηναίος, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεσή του με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Απόσπασμα από τη «Μυστική φυλακή»

Το βιβλίο ξεκινά με μια χαρακτηριστική περιγραφή που εισάγει τον αναγνώστη στην ατμόσφαιρα του έργου. «Η δόκτωρ Πελκάρι και ο κρατικός σύμβουλος προχώρησαν με γοργό βήμα προς τα δέντρα. Κάτω από τα δέντρα βασίλευε μια πυκνή σκιά. Βάδιζαν σε ένα τούνελ στρωμένο με κίτρινη άμμο και ξερά φύλλα. Στα δεξιά και στα αριστερά, σε ίσες αποστάσεις, υπήρχαν πάσσαλοι που κατέληγαν σε ένα Τ, ο καθένας με έναν παπαγάλο, με την αλυσιδίτσα του και την ταΐστρα του μπροστά στα πόδια του. Κάποιοι παπαγάλοι φώναζαν με φωνή στριγκή…».

Αυτός ο πρόλογος δίνει τη θέση του στη συνέχεια στη «φυλακή των δέντρων», αποκαλύπτοντας μια κρυφή παράνομη φυλακή, την ίδια τη «Μυστική φυλακή» που δίνει τον τίτλο στο έργο. Η περιγραφή αυτή αποτελεί ένα δείγμα της ικανότητας του συγγραφέα να δημιουργεί εικόνες και να υποβάλλει τον αναγνώστη σε ένα περιβάλλον μυστηρίου και έντασης.

Διεθνής αναγνώριση και διακρίσεις

Ο Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων για το λογοτεχνικό του έργο. Το 2004, τιμήθηκε στη Γουατεμάλα με το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας Μιγκέλ Άνχελ Αστούριας, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στα γράμματα της πατρίδας του. Το 2013, στην Κίνα, το μυθιστόρημά του «Los sordos» απέσπασε το βραβείο καλύτερου μεταφρασμένου βιβλίου, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της γραφής του.

Επιπλέον, το 2015, στη Χιλή, τιμήθηκε με το Ιβηροαμερικανικό Βραβείο Γραμμάτων Χοσέ Δονόσο για το σύνολο της εργογραφίας του, μια διάκριση που αναγνωρίζει την επιδραστικότητα και την ποιότητα του συνολικού του έργου. Ο Πωλ Μπόουλς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διεθνή αναγνώριση του Ρέι Ρόσα, καθώς τον εμπιστεύτηκε και μετέφρασε τα βιβλία του στην αγγλική γλώσσα, ανοίγοντας του τις πόρτες της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το ενδιαφέρον για το έργο του Ρέι Ρόσα

Το ενδιαφέρον για τη μετάφραση και έκδοση άλλων έργων του Ροδρίγκο Ρέι Ρόσα στην Ελλάδα μοιάζει να αναζωπυρώνεται. Η κυκλοφορία της «Σεβερίνα» νωρίτερα φέτος και τώρα της «Μυστικής φυλακής» καταδεικνύουν αυτή την τάση. Η παρουσία του συγγραφέα στην ελληνική γλώσσα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος έναν χαρισματικό δημιουργό με εντελώς προσωπικό ύφος και στιλ γραφής, που έχει αφήσει το στίγμα του στα σύγχρονα λατινοαμερικανικά γράμματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki