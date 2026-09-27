Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη, οι έρευνες στρέφονται στο φυσικό αέριο

Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε ο επίλογος της τραγωδίας που συγκλόνισε την καρδιά της Αθήνας, στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Και οι έξι άνθρωποι που βρίσκονταν εντός του κτιρίου, το οποίο ισοπεδώθηκε από την ισχυρή έκρηξη, εντοπίστηκαν νεκροί στα συντρίμμια. Οι έρευνες διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους στην αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν την καταστροφή.

Οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την τραγωδία

Πίσω από τον ψυχρό αριθμό των έξι νεκρών αποκαλύπτονται οι ανθρώπινες ιστορίες μιας τραγωδίας που άφησε πίσω της θύματα διαφορετικών εθνικοτήτων και ηλικιών. Τα θύματα περιλαμβάνουν τέσσερις τουρίστες, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε μόνιμα στο κτίριο.

Οι τέσσερις τουρίστες διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Πρόκειται για δύο αδέλφια που ταξίδευαν μαζί με τις συζύγους τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές το Σάββατο, ένα από τα ζευγάρια βρισκόταν στην Ελλάδα για ταξίδι του μέλιτος, προσθέτοντας μια ακόμη τραγική διάσταση στην υπόθεση.

Τα άλλα δύο θύματα της έκρηξης ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε μόνιμα στον επάνω όροφο του κτιρίου της οδού Λυσικράτους. Ο άνδρας ήταν Βρετανός, ενώ η σύζυγός του Ελληνίδα. Και οι δύο βρίσκονταν στο σπίτι τους την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στα συντρίμμια.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους τουρίστες

Οι τέσσερις τουρίστες είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από την Αθήνα την Παρασκευή, την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η έκρηξη στην Πλάκα. Όταν δεν εμφανίστηκαν στην πτήση τους, άρχισε να ενισχύεται ο φόβος και η αγωνία των αρχών και των συγγενών τους, καθώς υπήρχε η πιθανότητα να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της καταστροφής.

Στα ερείπια του ισοπεδωμένου κτιρίου είχαν βρεθεί προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία ενίσχυσαν τις υποψίες ότι οι τουρίστες ήταν εγκλωβισμένοι. Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν ήταν διαβατήρια, αποσκευές και μία γυναικεία τσάντα. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν τις Αρχές από τις πρώτες ώρες στο συμπέρασμα ότι οι τέσσερις τουρίστες πιθανότατα δεν είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα τους.

Οι έρευνες για την αιτία της έκρηξης

Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης, ξεκινά τώρα το δεύτερο και εξίσου κρίσιμο μέρος της υπόθεσης, που αφορά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τεράστιας έκρηξης. Η έκρηξη αυτή μέσα σε δευτερόλεπτα ισοπέδωσε το κτίριο και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους στην καρδιά της Αθήνας.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους ερευνητές μέχρι αργά το Σάββατο στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Ειδικότερα, εξετάζεται ενδελεχώς η εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στον συγκεκριμένο όροφο. Ωστόσο, οι αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την ακριβή αιτία της καταστροφής, και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Το τραγικό τέλος της αγωνίας

Η αγωνία για την τύχη των έξι ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο έλαβε τέλος με τον πλέον τραγικό τρόπο το Σάββατο. Τα σωστικά συνεργεία, μετά από επίμονες προσπάθειες, εντόπισαν διαδοχικά και τις έξι σορούς στα συντρίμμια, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για την τύχη τους.

Η τραγωδία στην οδό Λυσικράτους έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η έκρηξη άφησε πίσω της ένα κατεστραμμένο κτίριο και έξι νεκρούς, αναδεικνύοντας τις συνέπειες ενός απρόβλεπτου και καταστροφικού γεγονότος στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Topontiki