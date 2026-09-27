Γιορτή σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι τιμώνται και ποιοι γιορτάζουν

Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων. Συγκεκριμένα, η Εκκλησία αναφέρεται στην Αγία Ακυλίνα τη Νεομάρτυρα, στην Αγία Επιχάριτα τη μάρτυρα, στον Άγιο Ζήνωνα, επίσκοπο Λαοδικίας, καθώς και στον Άγιο Καλλίστρατο και τους συν αυτώ μάρτυρες. Παράλληλα, η σημερινή ημερομηνία έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Οι Άγιοι που τιμώνται και οι εορτάζοντες

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Ακυλίνης της Νεομάρτυρος, η οποία υπέστη μαρτύριο εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής. Επίσης, η Εκκλησία τιμά την Αγία Επιχάριτα τη μάρτυρα, τον Άγιο Ζήνωνα, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Λαοδικίας, καθώς και τον Μεγαλομάρτυρα Καλλίστρατο και τους συν αυτώ μάρτυρες. Αυτά είναι τα πρόσωπα των οποίων η μνήμη τιμάται κατά την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά συνέπεια, όλοι όσοι φέρουν τα ονόματα Ακυλίνα, Επιχάρις, Ζήνων και Καλλίστρατος δέχονται ευχές για την ονομαστική τους εορτή.

Ο βίος της Αγίας Ακυλίνης της Νεομάρτυρος

Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης. Η ανατροφή της έγινε από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι της εμφύσησαν τις αρχές της Ορθόδοξης πίστης. Ωστόσο, η οικογενειακή της ζωή σημαδεύτηκε από ένα τραγικό γεγονός, όταν ο πατέρας της, ύστερα από μια φιλονικία στην οποία σκότωσε έναν Οθωμανό, αλλαξοπίστησε. Η αλλαγή της πίστης του πατέρα της έγινε με σκοπό να γλιτώσει τη θανατική ποινή που τον απειλούσε.

Παρά την απόφαση του πατέρα της, η Ακυλίνα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αρνήθηκε σθεναρά να ακολουθήσει το παράδειγμά του και να απαρνηθεί την πίστη της. Διατήρησε ακλόνητη την Ορθόδοξη πίστη της, γεγονός που την οδήγησε να υποστεί σκληρά βασανιστήρια. Η Αγία Ακυλίνα παρέδωσε το πνεύμα της στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ολοκληρώνοντας έτσι το μαρτυρικό της τέλος.

Το μαρτύριο του Αγίου Καλλιστράτου

Ο Άγιος Καλλίστρατος καταγόταν από την Καρχηδόνα και υπηρέτησε ως στρατιώτης. Η πίστη του στον Χριστό εκδηλωνόταν μέσα από την κρυφή του συνήθεια να προσεύχεται τη νύχτα. Αυτή η πρακτική του αποκαλύφθηκε στους συστρατιώτες του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις αρχές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Άγιος Καλλίστρατος υποβλήθηκε σε βασανισμούς. Στη συνέχεια, ρίχτηκε στη θάλασσα μέσα σε έναν σάκο, σε μια προσπάθεια να βρει τον θάνατο. Ωστόσο, διασώθηκε παραδόξως, καθώς δελφίνια τον έφεραν πίσω στη στεριά. Αυτό το θαυμαστό γεγονός είχε σημαντικό αντίκτυπο, καθώς οδήγησε 49 στρατιώτες να πιστέψουν στον Χριστό. Τελικά, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Καλλίστρατος μαρτύρησε μαζί με τους συντρόφους του δια αποκεφαλισμού, ολοκληρώνοντας τον επίγειο βίο του με θυσία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Πέρα από τις θρησκευτικές μνήμες, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί και ως η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία και τον ρόλο του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία.

Στοιχεία ηλιοφάνειας για την ημέρα

Για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του Ηλίου πραγματοποιείται στις 07:17 το πρωί. Η δύση του ηλίου αναμένεται αργότερα το απόγευμα, στις 19:15. Η συνολική διάρκεια της ημέρας διαμορφώνεται στις 11 ώρες και 58 λεπτά, σηματοδοτώντας τη μετάβαση προς τις μικρότερες ημέρες του φθινοπώρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader