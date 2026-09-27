Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των αρχών για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου συνέβη το μοιραίο, ενώ το «μικροσκόπιο» των αρχών έχει επεκταθεί και σε ένα δεύτερο ιατρείο των προφυλακισμένων στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Οι έρευνες στα ιατρεία των προφυλακισμένων

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικό έλεγχο της κλινικής της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Στον χώρο αυτό, φέρεται να πραγματοποιούνταν διάφορες δραστηριότητες, όπως ψυχοθεραπείες, σεμινάρια, υπνοθεραπείες και μασάζ. Μάλιστα, εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε μία παράνομη σάουνα που λειτουργούσε στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 56χρονη γιατρός καλούσε συχνά έναν υπνοθεραπευτή, με τον οποίο συνεργαζόταν επί χρόνια, για να πραγματοποιεί υπνώσεις στον χώρο αυτό. Επιπλέον, στην καθημερινή λειτουργία του ιατρείου φέρεται να συμμετείχαν και πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 56χρονης γιατρού, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο

Ένα κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γνωστό και ως Inus. Μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια κατέθεσε στον ανακριτή ότι η 56χρονη γιατρός της παρουσίασε αρχικά το μηχάνημα ως συσκευή «detox». Η νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι η γιατρός δεν παρείχε ποτέ πληροφορίες σχετικά με την πραγματική λειτουργία του μηχανήματος, ενώ δεν γνώριζε αν η απόκτησή του ήταν κοινή απόφαση των δύο γιατρών, αλλά γνώριζε ότι ανήκε στην 56χρονη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η 56χρονη γιατρός είχε επικεντρώσει σχεδόν εμμονικά τη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Χαρακτηριστικά, ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της προκειμένου να πραγματοποιεί θεραπείες με το Inus. Μάλιστα, οι θεραπείες αυτές γίνονταν ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, με τη γιατρό σε ορισμένες περιπτώσεις να τις διενεργεί τελείως μόνη της, ενώ άλλες φορές την συνόδευε κάποια από τις εργαζόμενες.

Οι παρόντες στην κλινική και η κλήση του ΕΚΑΒ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στην κλινική της οδού Καρνεάδου τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στον χώρο βρίσκονταν τουλάχιστον εννέα άτομα. Μεταξύ αυτών, ήταν και η κόρη των δύο γιατρών, καθώς και ένας φίλος της.

Η κόρη των γιατρών φέρεται να ήταν εκείνη που επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ζητώντας την αποστολή ασθενοφόρου. Η αναφορά αυτή εξετάζεται επισταμένως από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που προηγήθηκαν της διακομιδής του τραγουδιστή. Κρίσιμο παραμένει το χρονικό σημείο κατά το οποίο έγινε αντιληπτή η επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι κινήσεις που έγιναν εντός του ιατρείου μέχρι να ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο δεν ακολούθησε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η δήλωση του γιατρού και οι αμφισβητήσεις

Κατά την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ στην κλινική, ο προφυλακισμένος 58χρονος γιατρός φέρεται να είπε «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Η φράση αυτή, αν και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση ή παραδοχή ποινικής ευθύνης. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αμφισβητεί έντονα την εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο 58χρονος γιατρός κοιμόταν σε κοινόχρηστο χώρο και, όταν ξύπνησε, εξέτασε άλλον ασθενή χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή.

Ο κ. Λυκούδης δήλωσε ότι είναι απόλυτα βέβαιος για την αμφισβήτηση αυτής της εκδοχής, συνδέοντας την προηγηθείσα κατάθεση με μία στρατηγική που, όπως υποστήριξε, έχει ως στόχο να απομακρύνει τον 58χρονο γιατρό από το κάδρο των ευθυνών. Ο δικηγόρος της οικογένειας πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανένας Έλληνας ότι σε ιατρείο όπου ένας ασθενής βρίσκεται σε ανακοπή, ο προϊστάμενος γιατρός κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει, εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε σε ένα κρίσιμο 45λεπτο κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή, διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, γίνονταν τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγους και στους προμηθευτές του απινιδωτή, ενώ ο προϊστάμενος γιατρός δεν ήταν παρών. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου, την εξέταση της οποίας έχει ζητήσει η υπεράσπιση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis