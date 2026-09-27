Έκρηξη στην Πλάκα: Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των έξι θυμάτων, στο μικροσκόπιο τα αίτια

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις οικογένειες να έχουν κληθεί για την παροχή γενετικού υλικού. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια διενεργούν εντατικές έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να τοποθετούν το σημείο εκδήλωσης της έκρηξης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Η διαδικασία ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Πλάκας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές έχουν ήδη καλέσει τις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να παραχωρήσουν το απαραίτητο γενετικό υλικό.

Αυτή η ενέργεια είναι κρίσιμη για τη διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων DNA, οι οποίες θα επιτρέψουν την ασφαλή αναγνώριση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Οι τέσσερις ένοικοι του πρώτου ορόφου

Μεταξύ των θυμάτων, τέσσερις άνθρωποι φέρεται να διέμεναν σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Αμερικανούς υπηκόους.

Πιο συγκεκριμένα, δύο από αυτούς ήταν αδέλφια αλβανικής καταγωγής. Οι δύο αδελφοί είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τις συντρόφους τους, οι οποίες επίσης συγκαταλέγονται στα θύματα. Η παρουσία τους στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο

Τα άλλα δύο θύματα της έκρηξης ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της οδού Λυσικράτους. Το διαμέρισμά τους υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές από την ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, ενώ ο άνδρας ήταν Βρετανός. Το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού έχει τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων κλιμακίων, καθώς οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο δεύτερος όροφος ήταν το σημείο από όπου εκδηλώθηκε αρχικά η έκρηξη.

Η εντατική διερεύνηση των αιτιών

Παράλληλα με τις προσπάθειες ταυτοποίησης, οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών της έκρηξης στην Πλάκα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ειδικά κλιμάκια βρίσκονται στον χώρο του συμβάντος, συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στις συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί λεπτομερή αυτοψία. Τα στελέχη αυτά καταγράφουν με προσοχή όλα τα ευρήματα και συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Το επίκεντρο των ερευνών στον δεύτερο όροφο

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι ενδείξεις από τις έρευνες των αρχών τοποθετούν το σημείο εκδήλωσης της έκρηξης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητές να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν μεθοδικά όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο συμβάν. Η προσεκτική ανάλυση των ευρημάτων από τον δεύτερο όροφο είναι ζωτικής σημασίας για την εξαγωγή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της τραγικής έκρηξης που συγκλόνισε την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos