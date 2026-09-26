Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία ζητούν άμεσα μέτρα για το κλίμα

Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία ζητούν άμεσα μέτρα για το κλίμα

Χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, ζητώντας να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για το κλίμα. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται έπειτα από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσωνες στη χώρα. Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου 260 διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Γαλλίας.

Πανεθνική κινητοποίηση για το κλίμα

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν μετά από κάλεσμα του ιστοτόπου 26septembre.org, ο οποίος είχε καλέσει τους Γάλλους πολίτες να συμμετάσχουν «για το κλίμα, για τη ζωή, για την ειρήνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη». Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων ζητούν την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, προτείνουν τη φορολόγηση των υπερκερδών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας όπλων. Επιπλέον, ζητούν την επιβολή ενός φόρου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τις περιβαλλοντικές δράσεις.

Επεισόδιο στο Κλερμόν-Φεράν

Στην πόλη Κλερμόν-Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, η πορεία των διαδηλωτών διαταράχθηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα διαδηλωτών, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, ο οδηγός του οχήματος, ένας 37χρονος άνδρας, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών τη στιγμή του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

Συγκεντρώσεις σε Παρίσι και άλλες πόλεις

Στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, μερικές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με ποικίλα συνθήματα, όπως «Ο πλανήτης κινδυνεύει χωρίς βοήθεια», «Στα δέντρα, πολίτες!» και «Γήινε, χωρίς γη δεν είσαι τίποτα», εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον του πλανήτη.

Μεταξύ των διαδηλωτών στο Παρίσι ήταν και η Μαριόν Εϊνιούς, 38 ετών, η οποία συμμετείχε μαζί με τα δύο της παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών, καθώς και με πολλούς φίλους της. Η ίδια δήλωσε ότι «φοβάμαι για τα παιδιά μου, ντρέπομαι όταν μιλούν για το μέλλον, όταν με ρωτούν, γιατί η δουλειά σου δεν σώζει τον πλανήτη;», τονίζοντας την προσωπική της αγωνία.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Στο Αράς, που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 με τους οικολόγους, Μαρίν Τοντελιέρ, η οποία έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις.

Εκκλήσεις για αλλαγή και στοιχεία από την κλιματική κρίση

Ο Ζαν-Πολ Νταλέν, 56 ετών, αγρότης και μέλος του εθνικού γραφείου της Ένωσης για μια Βιώσιμη Γεωργία (Apad), τόνισε την ανάγκη για ευρύτερη αλλαγή. Ο κ. Νταλέν δήλωσε ότι «πρέπει όλοι οι πολίτες να αλλάξουν λίγο ή και πολύ τον τρόπο ζωής τους για να βοηθήσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο κλίμα», υπογραμμίζοντας την ατομική ευθύνη.

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, σε ανάρτησή της προς υποστήριξη των διαδηλωτών, υπενθύμισε ορισμένα ανησυχητικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «αυτό το καλοκαίρι περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι πέθαναν στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Και τουλάχιστον 5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναδεικνύοντας τις σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Κυβερνητικό σχέδιο προσαρμογής

Εν τω μεταξύ, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπούτ, αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο «εθνικής προσαρμογής» στην κλιματική αλλαγή. Η παρουσίαση του σχεδίου θα γίνει στην κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες δράσεις και πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki