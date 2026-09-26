Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής. Το παιχνίδι σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Η πρώτη εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν

Ο Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος φόργουορντ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την πρώτη του «παράσταση» εναντίον του Παναθηναϊκού, της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν στο παρελθόν. Από την πλευρά των Θεσσαλονικέων, ο Όσμαν ξεχώρισε από την αρχή του αγώνα.

Ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» ήταν εκείνος που σημείωσε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης κόντρα στους «πράσινους». Η συμβολή του ήταν άμεση και καθοριστική για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας το σκορ στον σημαντικό αυτόν αγώνα.

Η κυριαρχία του Όσμαν στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Τσέντι Όσμαν εξελίχθηκε γρήγορα σε πρώτο σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας 8 πόντους. Παράλληλα, συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την πορεία του ΠΑΟΚ στην αρχή του αγώνα. Οι αριθμοί του υπογραμμίζουν την άμεση επίδρασή του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δίνοντας τον τόνο από τα πρώτα λεπτά.

Το σερί του ΠΑΟΚ και η συμβολή των συμπαικτών

Με τον Τσέντι Όσμαν να λειτουργεί ως ενορχηστρωτής, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων. Αυτό το σερί έδωσε σημαντικό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ έναντι του Παναθηναϊκού, δημιουργώντας μια αξιόλογη διαφορά στο σκορ.

Στην προσπάθεια αυτή, ο Όσμαν είχε πολύτιμες βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Οι Φόστερ και Αλεξάντερ συνέβαλαν ενεργά στην επίτευξη του σερί, προσθέτοντας τους δικούς τους πόντους και δράσεις στο παιχνίδι της ομάδας. Η συνεργασία τους οδήγησε σε ένα ισχυρό ξεκίνημα, ενισχύοντας την επιθετική δυναμική του ΠΑΟΚ.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο

Χάρη στην ομαδική προσπάθεια και την καθοριστική συμβολή του Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα. Το σκορ στο τέλος του δεκαλέπτου ήταν 15-24 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αντικατοπτρίζοντας την ανωτερότητα που επέδειξε.

Αυτό το προβάδισμα διαμορφώθηκε μέσα από την αποτελεσματική άμυνα και την παραγωγική επίθεση, με τον Όσμαν να πρωταγωνιστεί. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του αγώνα.

Ο δρόμος προς τον τελικό

Ο νικητής της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ θα προκριθεί στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Εκεί, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00. Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει τον κάτοχο του τροπαίου του Super Cup, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με έναν συναρπαστικό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta