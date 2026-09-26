Η πρόσφατη έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, επαναφέρει στο προσκήνιο μια επιστολή που είχαν αποστείλει κάτοικοι της περιοχής περίπου έναν χρόνο πριν από το τραγικό συμβάν. Η επιστολή αυτή, αν και δεν αφορούσε ειδικά το κτήριο της οδού Λυσικράτους όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη, είχε θέσει ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στην πυκνοδομημένη περιοχή.

Η επιστολή ανησυχίας της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας

Μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές στις 5 Οκτωβρίου 2025. Στην επιστολή τους, εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την ετοιμότητα αντιμετώπισης ενός σοβαρού περιστατικού που θα μπορούσε να πλήξει την περιοχή.

Το έγγραφο αυτό, αν και δεν αποτελούσε συγκεκριμένη προειδοποίηση για την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την τραγωδία, καθώς οι κάτοικοι είχαν επισημάνει την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Οι κίνδυνοι που είχαν επισημανθεί

Στην επιστολή τους, οι κάτοικοι της Πλάκας είχαν αναφέρει διάφορους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκτακτη κατάσταση. Μεταξύ αυτών, είχαν συμπεριλάβει τη διαρροή φυσικού αερίου και το βραχυκύκλωμα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στην επιστολή τονιζόταν: «Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μίας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία». Το πλήρες έγγραφο περιλάμβανε επίσης αναφορές σε τυχαία ανάφλεξη, έκρηξη φιάλης υγραερίου ή ακόμα και εμπρησμό, ενώ οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εγκλωβισμού ανθρώπων σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος.

Αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης και συντονισμό

Η Κίνηση Κατοίκων Πλάκας, στην ίδια επιστολή, είχε ζητήσει τη διεξαγωγή άσκησης πυρόσβεσης στην περιοχή. Ο σκοπός αυτής της άσκησης ήταν να διαπιστωθούν στην πράξη τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, οι κάτοικοι είχαν ζητήσει συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Συγκεκριμένα, είχαν αναφέρει την ανάγκη συνεργασίας της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Δήμου Αθηναίων, του ΔΕΔΔΗΕ και της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής. Το έγγραφο είχε αποσταλεί στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και είχε κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στον Δήμο Αθηναίων.

Αναφορές για έντονη οσμή πριν την έκρηξη

Παράλληλα με την παλαιότερη επιστολή των κατοίκων, οι αρχές εξετάζουν και τις αναφορές για έντονη οσμή που φέρεται να προηγήθηκε της έκρηξης στην Πλάκα. Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή είχαν μιλήσει από τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή για μια έντονη οσμή που είχε γίνει αντιληπτή πριν από το συμβάν στην οδό Λυσικράτους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες αναφορές που δέχθηκαν οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για οσμή κάποιου αερίου. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών για τα αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis