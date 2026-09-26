Νίκες για ΠΑΟΚ και ΝΕΠ στην πρεμιέρα της Waterpolo League γυναικών

Με την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών, δύο ομάδες κατάφεραν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Ο ΠΑΟΚ και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ) σημείωσαν σημαντικές νίκες, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε του ΠΕΚΕΒ Χίου, ενώ η ομάδα της Πάτρας πήρε το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στον ΓΣ Ηλιούπολης, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της.

Η έναρξη της Waterpolo League γυναικών

Η αυλαία της Waterpolo League γυναικών άνοιξε με δύο αναμετρήσεις που προσέφεραν πλούσιο θέαμα και ανέδειξαν τις πρώτες νικήτριες ομάδες. Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε με τους αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΝΕΠ, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι τους.

Οι ομάδες έδειξαν από την πρώτη στιγμή τις διαθέσεις τους, με τους προπονητές να δοκιμάζουν τα σχήματά τους και τις αθλήτριες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος. Η 1η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με τα αποτελέσματα να διαμορφώνουν την αρχική κατάταξη στον πίνακα.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του ΠΕΚΕΒ Χίου

Στην αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΠΕΚΕΒ Χίου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε νικήτρια με τελικό σκορ 13-8. Ο ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πάνου Βέργου, παρουσίασε ένα δυνατό σύνολο και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του από νωρίς στον αγώνα.

Για τον ΠΑΟΚ, η Μ. Μπιτσάκου ξεχώρισε σημειώνοντας τέσσερα τέρματα, ενώ η Β. Καριπίδου συνέβαλε με τρία γκολ. Από δύο τέρματα πέτυχαν οι Μάμογλου και Παπαναστασίου, ενώ η Σ. Καριπίδου σημείωσε επίσης δύο γκολ. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν επίσης οι Γκανγκλ, Πολυχρόνη, Σκορδίλη, Σαουλίδη, Γραικού, Φλώρου, Κολτσίδα και Σάλεχ. Από την πλευρά του ΠΕΚΕΒ Χίου, ο προπονητής Κωνσταντίνος Κώστας είδε την Κολιτσοπούλου να σκοράρει τρεις φορές, τη Ράντονιτς δύο και την Μπενέκου μία φορά. Στην ομάδα της Χίου συμμετείχαν ακόμη οι Λέκκου, Κραβαρίτη, Κολοβού, Φελλά, Αδάμη, Μπελέγρη, Μανιάτ και Πετεινάτου.

Η νίκη της ΝΕΠ επί του ΓΣ Ηλιούπολης στο «Αντ. Πεπανός»

Στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός», η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (ΝΕΠ) υποδέχθηκε τον ΓΣ Ηλιούπολης και κατάφερε να πάρει μια εμφατική νίκη με σκορ 15-8. Η ομάδα της Πάτρας, με προπονητή τον Γιώργο Τσόκα, έδειξε εξαιρετική απόδοση και κυριάρχησε στην αναμέτρηση.

Πρωταγωνίστρια για τη ΝΕΠ αναδείχθηκε η Τσιμάρα, η οποία σημείωσε πέντε γκολ. Η Κεπένου συνέβαλε με τρία τέρματα, ενώ από δύο γκολ πέτυχαν οι Δ. Κοντάκου και Λυκοθανάση. Η Ζήκου, η Ειρ. Τσίγκα και η Κακαΐδη σημείωσαν από ένα γκολ. Στην σύνθεση της ΝΕΠ συμμετείχαν επίσης οι Γιαννακέα, Kοτζαμπάση, Αγγελοπούλου, Μαργαρίτη, Μιχαλάτου, Ελ. Τσίγκα, Α. Κοντάκου και Αβράμη. Για τον ΓΣ Ηλιούπολης, η Βελέντζα και η Κλεισούρα πέτυχαν από δύο τέρματα, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Κύρκου, Παναγιότι, Σκαρπαλέζου και Παπασηφάκη. Στην ομάδα της Ηλιούπολης αγωνίστηκαν ακόμη οι Κάλτση, Κακλή, Γεωργίου, Θεοφανοπούλου, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Μαρδάκη και Χαλκιτζή.

Το πανόραμα της πρώτης αγωνιστικής

Η 1η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών ολοκληρώθηκε με τις νίκες του ΠΑΟΚ και της ΝΕΠ να ξεχωρίζουν. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, αποκτώντας ένα αρχικό πλεονέκτημα στον βαθμολογικό πίνακα.

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν το έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα συνέχεια, καθώς οι ομάδες θα επιδιώξουν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την απόδοσή τους στις επόμενες αγωνιστικές. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta