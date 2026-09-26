Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς οδήγησε την Κροατία Κ21 σε νίκη με τρία γκολ

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, μέσος του Παναθηναϊκού, πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της μέχρι τώρα καριέρας του, οδηγώντας την Κροατία Κ21 σε μια σπουδαία νίκη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας του επί της Ουγγαρίας με 3-1, σημειώνοντας και τα τρία τέρματα για τα προκριματικά του Euro 2027.

Η «μυθική» εμφάνιση και το χατ-τρικ

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή στην αναμέτρηση της Κροατίας Κ21 απέναντι στην Ουγγαρία. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε σχεδόν μόνος του την ομάδα του Ίβιτσα Όλιτς στη νίκη.

Ο μέσος του Παναθηναϊκού σημείωσε και τα τρία γκολ της Κροατίας, σε μια βραδιά όπου κάθε τέρμα ήταν πιο εντυπωσιακό από το προηγούμενο. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα των προκριματικών του Euro 2027.

Τα εντυπωσιακά τέρματα

Ο Γιάγκουσιτς άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Η συνέχεια ήταν εξίσου θεαματική, καθώς μετά την ανάπαυλα «χτύπησε» άλλες δύο φορές.

Το δεύτερο τέρμα ήρθε με ένα δυνατό σουτ με «βολέ» και μάλιστα με το δεξί πόδι, παρά το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής είναι αριστεροπόδαρος. Ολοκλήρωσε τη «μυθική» του εμφάνιση με ένα απίθανο πλασέ εκτός περιοχής, το οποίο «αναπαύθηκε» στο «γάμα» της εστίας, αφήνοντας άφωνους τους φιλάθλους.

Οι αριθμοί που ξεχωρίζουν

Με τα τρία αυτά τέρματα, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έφτασε συνολικά τις έξι συμμετοχές σε γκολ στη φετινή προκριματική διαδικασία. Αυτή η επίδοση τον φέρνει πάνω από ιδιαίτερα προβεβλημένα ονόματα της ηλικίας του, όπως οι Νουανέρι, Καμάρντα, Τελ, Ποκού και Οντομπέρ, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του παρουσία.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο 21χρονος «πράσινος» είναι ο μοναδικός από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζεται κατά βάση ως «8άρι», δηλαδή ως κεντρικός μέσος, και όχι ως «καθαρός» επιθετικός ή εξτρέμ. Αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην εκτελεστική του δεινότητα.

Η συνολική του παρουσία στο γήπεδο

Η παρουσία του Γιάγκουσιτς απέναντι στην Ουγγαρία δεν περιορίστηκε μόνο στην ικανότητά του να σκοράρει. Ο νεαρός μέσος είχε ενεργή συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε πολύ καλά ποσοστά στις μεταβιβάσεις, με την ακρίβεια στις πάσες του να φτάνει το 86%. Είχε 5 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 4 βρήκαν τον στόχο, ενώ συνέβαλε και αμυντικά με 1 τάκλιν και 4 ανακτήσεις μπάλας. Επιπλέον, κέρδισε 7 από τις 16 μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε, δείχνοντας τη δυναμική του παρουσία στο χώρο του κέντρου. Η συνεισφορά του χωρίς την μπάλα ήταν επίσης σημαντική.

Το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και την Κροατία

Αυτή η εμφάνιση εξηγεί απόλυτα γιατί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Κροατία. Οι επιδόσεις του και η συνολική του παρουσία στο γήπεδο τον καθιστούν έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Στον Παναθηναϊκό, οι ιθύνοντες βλέπουν στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και ένα τρομερό «πρότζεκτ» για το μέλλον. Η συνεχής βελτίωσή του και η ικανότητά του να ξεχωρίζει σε διεθνείς αναμετρήσεις επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που υπάρχουν για την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Athletiko