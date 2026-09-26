Ο Λάντο Νόρις ζητά αποκλεισμό για τον Φράνκο Κολαπίντο μετά το ατύχημα στο Μπακού

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Λάντο Νόρις μετά την εγκατάλειψή του από τον αγώνα στο Μπακού, εκφράζοντας με σκληρά λόγια την άποψή του για τον οδηγό της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο. Ο Βρετανός πιλότος ζήτησε από τη FIA να επιβάλει αυστηρότερες ποινές, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού, για ανάλογα περιστατικά που, όπως ανέφερε, δεν αρμόζουν στη Formula 1.

Ο Κολαπίντο, από την πλευρά του, αναγνώρισε πλήρως το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα και τους οδηγούς που επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση, ενώ οι αγωνοδίκες του επέβαλαν ποινή 10 δευτερολέπτων.

Το ατύχημα που οδήγησε σε εγκαταλείψεις

Ο Λάντο Νόρις ήταν ένας από τους τρεις οδηγούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα έπειτα από ένα μεγάλο ατύχημα που σημειώθηκε στην πρώτη στροφή, στον 36ο γύρο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ο οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, βρισκόταν στη 10η θέση και προσπαθούσε να επιβραδύνει πίσω από τον Κίμι Αντονέλι. Σε εκείνο το σημείο, μπλόκαρε τους τροχούς του. Παρότι κατάφερε να αποφύγει τη Mercedes, δεν μπόρεσε να μειώσει αρκετά την ταχύτητά του και συγκρούστηκε με τον teammate του, Πιερ Γκασλί. Αυτή η σύγκρουση προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγει εκτός αγώνα και ο Λάντο Νόρις.

Η οργισμένη αντίδραση του Λάντο Νόρις

Επιστρέφοντας στο γκαράζ, ο Λάντο Νόρις προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε ακόμη δει σε επανάληψη το ατύχημα. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να εκφράσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την άποψή του για το περιστατικό και τον τρόπο οδήγησης του Κολαπίντο.

Ο Βρετανός πιλότος χαρακτήρισε το συμβάν ως «απροσεξία από κάποιους οδηγούς» και τόνισε τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. «Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Όλα τα εξαρτήματα του μονοθεσίου μου είναι τώρα για πέταμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε στο μονοθέσιό του.

Αίτημα για αυστηρότερες ποινές

Ο Λάντο Νόρις ζήτησε από τη FIA να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή στάση απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πρότεινε την επιβολή αποκλεισμών για οδηγούς που προκαλούν ατυχήματα λόγω απροσεξίας, θεωρώντας ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.

«Οι οδηγοί θα πρέπει απλώς να αποκλείονται, γιατί αυτή δεν είναι οδήγηση που αξίζει θέση στη Formula 1», ανέφερε ο Νόρις, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον αποκλεισμός ενός αγώνα για κάτι τέτοιο». Η θέση του είναι σαφής: τέτοια λάθη δεν έχουν θέση στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η θέση του Νόρις για τον Τζορτζ Ράσελ

Ο Νόρις ρωτήθηκε επίσης αν μέρος της ευθύνης για το συμβάν μπορούσε να αποδοθεί στον πρωτοπόρο του αγώνα, Τζορτζ Ράσελ, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την επανεκκίνηση και συμπίεσε το γκρουπ των μονοθεσίων πίσω του. Η απάντησή του ήταν απόλυτη και κατηγορηματική.

«Ο Τζορτζ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Νόρις, απορρίπτοντας οποιαδήποτε ευθύνη στον Ράσελ. Εξήγησε ότι στη Formula 1, οι οδηγοί αναμένεται να είναι σε θέση να προβλέπουν τις συνθήκες, να γνωρίζουν ότι η πρόσφυση και η θερμοκρασία των ελαστικών μπορεί να είναι χαμηλή, αν και στην προκειμένη περίπτωση, όπως σημείωσε, δεν ήταν καν τόσο χαμηλή. «Στη Formula 1 θέλεις να αγωνίζεσαι απέναντι στους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι επειδή... ναι, απλώς δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν», κατέληξε.

Η απολογία του Φράνκο Κολαπίντο και η ποινή

Ο οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή το μέγεθος του λάθους του και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το ατύχημα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να απολογηθεί σε όσους οδηγούς επηρεάστηκαν και στους οποίους χάλασε τον αγώνα.

«Έχασα εντελώς τον έλεγχο. Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πω πέρα από το ότι ζητώ συγγνώμη από την ομάδα, από τον Πιερ φυσικά και από όλους στο εργοστάσιο. Ζητώ συγγνώμη και από τον Λάντο. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Ήταν ένα μεγάλο λάθος, φυσικά», δήλωσε ο Κολαπίντο. Πρόσθεσε ότι περίμενε να δεχθεί κάποια ποινή, αν και δεν γνώριζε ποια θα ήταν, καθώς δεν είναι αγωνοδίκης.

Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Κολαπίντο με ποινή 10 δευτερολέπτων για το συμβάν. Ωστόσο, επειδή ο οδηγός εγκατέλειψε τον αγώνα, η τιμωρία του μετατρέπεται, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta