Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού στην Καστοριά: Παρά τρίχα γλίτωσαν κάτοικοι

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρι. Μια 39χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να ακολουθήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία και να καταλήξει στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό της οδηγού, ενώ από καθαρή σύμπτωση αποφεύχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία για τους κατοίκους του σπιτιού.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, όταν η οδηγός του αυτοκινήτου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και διένυσε μια πορεία περίπου 100 μέτρων στο κενό, πριν «προσγειωθεί» με σφοδρότητα μέσα στην αυλή μιας μονοκατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή Απόζαρι, στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος και η κατάληξή του στον προαύλιο χώρο του σπιτιού προκάλεσαν ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου από την πλευρά της οδηγού.

Η σωτήρια σύμπτωση που απέτρεψε την τραγωδία

Το ατύχημα θα μπορούσε να είχε λάβει πολύ πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς το σημείο όπου κατέληξε το όχημα είναι εκείνο όπου συνήθως βρίσκεται η ιδιοκτήτρια της μονοκατοικίας μαζί με το εννιάχρονο παιδί της. Ωστόσο, μια απρόσμενη σύμπτωση στάθηκε σωτήρια για τη μητέρα και το παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε τα γενέθλιά της εκείνη την ημέρα και βρισκόταν εντός της οικίας τη στιγμή της πρόσκρουσης. Αυτό το γεγονός κράτησε τόσο την ίδια όσο και το μικρό παιδί μακριά από τον εξωτερικό χώρο, γλιτώνοντάς τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα χειρότερα και αποτρέποντας μια ανείπωτη τραγωδία.

Η κατάσταση της 39χρονης οδηγού

Η τριανταεννιάχρονη οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε κατά τη σφοδρή πρόσκρουση. Λόγω της κατάστασης του οχήματος, παρέμεινε εγκλωβισμένη σε αυτό, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η τραυματισμένη οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και νοσηλεύεται. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν κινδυνεύει, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ από το συμβάν.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης του οχήματος

Πέρα από την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο όσον αφορά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από την αυλή του σπιτιού. Το όχημα έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα στον προαύλιο χώρο, καθιστώντας την πρόσβαση και την ανέλκυσή του ιδιαίτερα απαιτητική.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη κατηφορική κλίση, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή, γίνονται ενέργειες για τον εντοπισμό και τη συνδρομή ειδικού γερανού, ο οποίος θα μπορέσει να προσεγγίσει το δύσβατο σημείο και να ανελκύσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια από την αυλή της μονοκατοικίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader