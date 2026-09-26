Συνελήφθη οδηγός στην Αττική Οδό μεθυσμένος, ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Ένας 49χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή των Αχαρνών, επί της Αττικής Οδού.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως η άδεια ικανότητας οδήγησής του είχε ήδη αφαιρεθεί από τον Δεκέμβριο του 2023, επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η σύλληψη και οι παραβάσεις

Η σύλληψη του 49χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα στην περιοχή των Αχαρνών, επί της Αττικής Οδού. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με το ποσοστό να ανέρχεται σε 0,67 mg/l.

Επιπρόσθετα, οι αστυνομικοί κατέγραψαν πως ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, προσθέτοντας μία ακόμη παράβαση στην υπόθεση, όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η προηγούμενη αφαίρεση της άδειας οδήγησης

Από τον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων του 49χρονου, προέκυψε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησής του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η αφαίρεση είχε γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2023, για ένα διάστημα 2.005 ημερών. Την απόφαση για την αφαίρεση είχαν λάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Ο λόγος της προηγούμενης αφαίρεσης ήταν επίσης η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με την παράβαση να χαρακτηρίζεται ως καθ' υποτροπή, υποδεικνύοντας ότι ο 49χρονος είχε ξαναπιαστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Με πληροφορίες από: news.gr