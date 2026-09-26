58χρονη κατηγορείται για εμπρησμό και απειλές κατά γειτόνισσας στην Τούμπα

Σε μια υπόθεση που αναδεικνύει εντάσεις μεταξύ γειτόνων, μια 58χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι πυρπόλησε την πόρτα του διαμερίσματος της γειτόνισσάς της, προκαλώντας υλικές ζημιές. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και φέρεται να οφείλεται σε προϋπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών.

Πέρα από την πράξη του εμπρησμού, η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να εκτόξευσε απειλές προς το πρόσωπο της γειτόνισσάς της, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο συμβάν που απασχολεί τις αρχές.

Η εξέλιξη του περιστατικού

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στο ΑΠΕ ΜΠΕ και επιβεβαιώθηκαν από την Αστυνομία, η 58χρονη γυναίκα φέρεται να ενήργησε με συγκεκριμένο τρόπο για να προκαλέσει τη φωτιά. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, οι οποίες είχαν εμποτιστεί με εύφλεκτο υλικό, ακριβώς στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος της γειτόνισσάς της.

Αμέσως μετά την τοποθέτηση των εμποτισμένων χαρτοπετσετών, η 58χρονη φέρεται να τις πυρπόλησε, με αποτέλεσμα την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς στην είσοδο της κατοικίας. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεση ανησυχία και κινητοποίηση στην περιοχή.

Οι συνέπειες και οι κατηγορίες

Από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην πόρτα του διαμερίσματος, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Αν και το μέγεθος των ζημιών δεν προσδιορίζεται λεπτομερώς στην πηγή, είναι σαφές ότι η πόρτα υπέστη σημαντικές φθορές από τις φλόγες. Η πράξη αυτή, όπως αναφέρθηκε, αποδίδεται σε μακροχρόνιες διαφορές που φέρεται να είχαν οι δύο γυναίκες.

Επιπλέον, οι κατηγορίες κατά της 58χρονης δεν περιορίζονται μόνο στον εμπρησμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παράλληλα με την πυρπόληση της πόρτας, η γυναίκα φέρεται να εκτόξευσε και απειλές κατά της γειτόνισσάς της. Οι αρχές διερευνούν το σύνολο των πράξεων και των κατηγοριών που αποδίδονται στην 58χρονη.

Με πληροφορίες από: news.gr