Νέα πόλη αναδύεται πάνω στη θάλασσα στο Βιετνάμ

Στις ακτές του Βιετνάμ, μια νέα πόλη αρχίζει να διαμορφώνεται πάνω σε επιχωματωμένη παράκτια έκταση, σε ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects της χώρας. Το έργο, γνωστό ως Vinhomes Green Paradise, βρίσκεται στην περιοχή Can Gio, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το κέντρο της Χο Τσι Μινχ. Σχεδιάζεται να φιλοξενήσει σχεδόν 230.000 κατοίκους και καλύπτει συνολικά 2.870 εκτάρια, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της περιοχής που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν ρηχά νερά.

Ένα μεγαλεπήβολο έργο στις ακτές του Βιετνάμ

Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα αναπτύσσεται από τον όμιλο Vingroup, έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας, και προβλέπεται να καλύψει μια συνολική έκταση 2.870 εκταρίων. Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη φιλοξενία περίπου 230.000 κατοίκων, δημιουργώντας έναν εντελώς νέο αστικό ιστό στις ακτές του Βιετνάμ.

Το Vinhomes Green Paradise έχει σχεδιαστεί ως ένας συνδυασμός παραθαλάσσιας τουριστικής πόλης, κατοικίας, εμπορίου, ξενοδοχείων, υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και υποδομών «έξυπνης πόλης». Η συνολική επένδυση για την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται περίπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες παρουσιάσεις και αναφορές για το project.

Η δημιουργία χώρου πάνω από τη θάλασσα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του project έγκειται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυξη της νέας πόλης. Το σχέδιο προβλέπει την επιχωμάτωση περίπου 1.357 εκταρίων παράκτιας έκτασης, μετατρέποντας ρηχά νερά σε στεριά.

Επιπλέον, άλλα 906 εκτάρια πρόκειται να διαμορφωθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2,9 μέτρων σε σχέση με το σημείο αναφοράς Hon Dau. Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει εκτεταμένες επιχωματώσεις, την κατασκευή αναχωμάτων, τη διαμόρφωση του εδάφους και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη του νέου αστικού περιβάλλοντος.

Η λεωφόρος των καιρών ως κεντρικός άξονας

Στην καρδιά του σχεδιασμού της νέας πόλης βρίσκεται η λεγόμενη Avenue of Times, ένας κεντρικός οδικός άξονας που θα διασχίζει ολόκληρο το νέο οικιστικό και εμπορικό συγκρότημα. Η λεωφόρος αυτή έχει μήκος περίπου 12 χιλιομέτρων και προβλέπεται να φτάνει σε πλάτος έως και 120 μέτρα, αποτελώντας ένα εντυπωσιακό κεντρικό σημείο.

Ο δρόμος αυτός δεν αποτελεί απλώς μια σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές του project, αλλά σχεδιάζεται ως η βασική «ραχοκοκαλιά» της νέας πόλης. Γύρω από αυτή την κεντρική αρτηρία αναπτύσσονται οι κατοικίες, οι εμπορικές χρήσεις και οι υπόλοιπες υποδομές, ενώ κατά μήκος της έχουν ήδη φυτευτεί χιλιάδες δέντρα.

Προχωρημένες εργασίες και ορατή αλλαγή

Η κατασκευή του Vinhomes Green Paradise ξεκίνησε στις 19 Απριλίου του 2025. Σήμερα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών, οι πρώτες κατοικίες, οι δρόμοι και οι υποδομές έχουν αρχίσει να αλλάζουν αισθητά την εικόνα της περιοχής Can Gio.

Η αλλαγή στην περιοχή είναι πλέον ορατή. Σε τμήματα του project έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σειρές από χαμηλά κτίρια και κατοικίες, με ορισμένα από τα σπίτια να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, με προσόψεις, τζάμια και εργασίες ολοκλήρωσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Συνολικά, το εσωτερικό οδικό δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή, με τις νεότερες αναφορές να κάνουν λόγο για περίπου 120 χιλιόμετρα δρόμων που έχουν διαμορφωθεί ή βρίσκονται σε ανάπτυξη. Έτσι, το σημείο που μέχρι πριν από λίγο καιρό αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από παράκτιες και ρηχές εκτάσεις αρχίζει να μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη αστική περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta