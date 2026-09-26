Ηράκλειο: Βαρύ κατηγορητήριο για 40χρονο με ευρήματα παιδικής πορνογραφίας

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ένας 40χρονος που συνελήφθη χθες, 25 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από το σπίτι μιας 18χρονης στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο άνδρας κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σειρά άλλων αδικημάτων, με την απολογία του να έχει οριστεί για την Τρίτη.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι οποίοι εντόπισαν τον ημεδαπό να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Σε βάρος του 40χρονου ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία. Επιπλέον, κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των αδικημάτων για τα οποία διώκεται.

Ευρήματα και εξέλιξη της έρευνας

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 40χρονου, κατασχέθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, βρέθηκε οπτικό υλικό από βιντεοσκόπηση γυναικών, η οποία είχε γίνει χωρίς τη συναίνεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αποκαλυφθούν περαιτέρω στοιχεία ή εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πράξεις παρακολούθησης και απειλής

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι ο 40χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 14 Ιουνίου 2026 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Τα θύματα των πράξεών του ήταν τουλάχιστον τρεις ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη συστηματική φύση της δράσης του κατηγορουμένου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr