Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν 20 μέρες αφότου ο τραγουδιστής «έσβησε». Ο κ. Κομιανός περιέγραψε το χρονικό της εμπλοκής του, τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό που κατηγορείται, καθώς και τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν του μοιραίου περιστατικού. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του και παραδέχθηκε ότι δεν έπρεπε να είχε δεχθεί να συναντήσει τον καλλιτέχνη.

Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Οι γιατροί διατηρούσαν ιατρεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιούσαν σεμινάρια και εναλλακτικές θεραπείες ευεξίας. Από αυτές τις θεραπείες, φέρεται να απέσπασαν υπέρογκα χρηματικά ποσά από τους ασθενείς που τους επισκέπτονταν.

Η 56χρονη γιατρός και ο σύζυγός της κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος οικειοθελώς κατέθεσε στην Ευελπίδων, δεν εμπλέκεται και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στην υπόθεση.

Η γνωριμία και η συνεργασία με την γιατρό

Ο Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε στη γνωριμία του με την 56χρονη γιατρό, η οποία ξεκίνησε πριν από χρόνια. Η γιατρός επικοινώνησε μαζί του ρωτώντας αν ερχόταν στην Αθήνα, και ο κ. Κομιανός της έκανε μία συνεδρία. Εκείνη εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε και έκανε και άλλες συνεδρίες ως πελάτισσά του.

Όταν η γιατρός άνοιξε το ιατρείο στην Καρνεάδου το 2013, πρότεινε στον Νάσο Κομιανό να γίνει συνεργάτης της. Του είπε ότι θα του έβρισκε πελάτες, οι οποίοι θα έρχονταν εκεί για υπνώσεις, και εκείνος θα πληρωνόταν και θα έφευγε. Υπογράφτηκε επίσης σύμβαση συνεργασίας για ένα σεμινάριο που θα έκανε ο κ. Κομιανός στον άλλον χώρο που διέθεταν, στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι οι γιατροί συνεργάζονταν με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, διαιτολόγους και μασέρ.

Η εμπλοκή του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Νάσος Κομιανός ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε είχε υπάρξει ποτέ πελάτης του. Ο τραγουδιστής τον προσέγγισε για να υποβληθεί σε ύπνωση. Ο υπνοθεραπευτής τον συμβούλεψε να κάνει πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες πριν προχωρήσει στην ύπνωση, και έτσι αναφέρθηκε το όνομα της γιατρού.

Σύμφωνα με τον κ. Κομιανό, ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό ήδη από το 2015, καθώς είχε κάνει υδροθεραπείες στο ιατρείο της στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας πριν τον θάνατό του. Ο γνωστός ερμηνευτής επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για πρώτη φορά, κάτι που τον έκανε να διστάζει αρχικά. Ο κ. Κομιανός αρνήθηκε ότι του επέβαλε οποιαδήποτε αποτοξίνωση, αποδίδοντας την απόφαση για τη διενέργεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης σε απευθείας συνεννόηση μεταξύ της γιατρού και του καλλιτέχνη, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η γιατρός είχε πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία.

Οι επιφυλάξεις και το μήνυμα «θα τον στριμώξω»

Ο Νάσος Κομιανός παραδέχθηκε δημόσια ότι το μεγαλύτερο σφάλμα του ήταν η παρέμβαση στις επαγγελματικές του αρχές, καθώς δέχτηκε να μεσολαβήσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό. Αρχικά είχε αρνηθεί να δεχθεί τον τραγουδιστή, εκφράζοντας επιφυλάξεις λόγω της προηγούμενης νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο. Είχε απαντήσει ότι δεν μπορούσε να το δεχτεί, καθώς όλοι είχαν ακούσει για την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο το προηγούμενο καλοκαίρι, και δεν μπορούσε να υπεισέλθει σε ιατρικά χωράφια.

Ο υπνοθεραπευτής παραδέχθηκε ότι ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος στην αρχή, αλλά συμφώνησε πως ήταν λάθος του που δεν εμείνε στις αρχές του. «Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να πω “δεν τον δέχομαι”. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα», δήλωσε. Σχετικά με την αμφιλεγόμενη φράση «θα τον στριμώξω» σε μηνύματα, ο κ. Κομιανός εξήγησε ότι οφειλόταν στον κοφτερό τρόπο γραφής του και αφορούσε την πρόθεσή του να τον πιέσει φιλικά, ώστε να τηρήσει το πρόγραμμα θεραπείας. Αρνήθηκε κατηγορηματικά τα σενάρια περί χρηματικής μίζας και επέμεινε ότι δεν έλαβε κάποια προμήθεια από τη συνεργασία τους.

Η μοιραία πλασμαφαίρεση και η ενημέρωση

Ο Νάσος Κομιανός έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Την εικόνα την είχε τραβήξει η 56χρονη γιατρός, η οποία κρατούσε ενήμερο τον συνεργάτη της για την πορεία της διαδικασίας, καθώς ο τραγουδιστής θα έκανε ύπνωση μετά την πλασμαφαίρεση, ωστόσο δεν πρόλαβε ποτέ.

Όπως περιέγραψε, υπέθεσε εκ παραδρομής ότι ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός και ότι η διαδικασία εξελισσόταν ομαλά, απαντώντας με σύμβολα καρδιάς. Αργότερα πληροφορήθηκε από τη γιατρό ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, και τελικά από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε την τραγική είδηση του θανάτου του. Ο κ. Κομιανός καταγγέλλει ότι στοχοποιείται επικοινωνιακά, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι και η πολυετής λειτουργία ενός παράνομου ιατρείου, ενώ χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως μια «πονεμένη ψυχή» με τεράστια ανάγκη για βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis