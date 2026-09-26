Η τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί μετά την έκρηξη και αγωνία για τα γειτονικά κτίρια

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην Πλάκα, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Το μεσημέρι του Σαββάτου, εντοπίστηκαν οι σοροί των έξι αγνοουμένων, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους και ανεβάζοντας τον απολογισμό σε έξι νεκρούς. Οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρο λίγο μετά τις 14:30, ενώ οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται για την πλήρη εξακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας.

Τα θύματα της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ανάμεσα στα έξι θύματα της τραγωδίας συγκαταλέγονται η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα, προσθέτοντας μια επιπλέον θλιβερή διάσταση στην υπόθεση. Επίσης, νεκροί από το συμβάν είναι η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα. Ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, ο οποίος ήταν 37 ετών, ήταν το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε πραγματοποιηθεί η κράτηση του διαμερίσματος Airbnb εντός του κτιρίου που κατέρρευσε.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο αδέλφια, αμερικανικής υπηκοότητας και αλβανικής καταγωγής, διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου μαζί με τις συζύγους τους, οι οποίες επίσης βρέθηκαν νεκρές. Είχε προγραμματιστεί να αποχωρήσουν από το κτίριο ακριβώς την ημέρα που συνέβη η κατάρρευση. Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας αποτελούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, βρετανικής υπηκοότητας, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο της ίδιας κατασκευής, συμπληρώνοντας τον τραγικό απολογισμό.

Η εικόνα της κατάρρευσης και η «οριακή ισορροπία» των γειτονικών κτιρίων

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας περιέγραψε την εικόνα της κατάρρευσης ως κάτι που «θύμισε Βηρυτό», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των δύο κτιρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν του σημείου της έκρηξης.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτά τα κτίρια παρουσιάζουν «οριακή ισορροπία», γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσου ελέγχου της στατικότητάς τους από εξειδικευμένους μηχανικούς. Ο ίδιος τόνισε ότι οι μηχανικοί ελέγχουν ήδη τις παρακείμενες κατασκευές στην περιοχή της Πλάκας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Ο καθηγητής Λέκκας χαρακτήρισε την επιχείρηση απεγκλωβισμού ως υποδειγματική, επαινώντας τον επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής. Υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις επιχειρούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς τα δύο εκατέρωθεν κτίρια ήταν υπό κατάρρευση.

Η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρήσει μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο αξιέπαινη την προσπάθειά της. Ο κ. Λέκκας απηύθυνε συγχαρητήρια σε όλους όσοι επιχειρούσαν, τόσο στην ΕΜΑΚ όσο και στην Αστυνομία, για το έργο τους.

Το σενάριο της έκρηξης και η συνέχεια των ερευνών

Τα αίτια που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, όπως επεσήμανε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συζητούνται και εξετάζονται, υπάρχει η υπόθεση ότι προηγήθηκε μια διαρροή φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρρευσε. Αυτό το σενάριο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αναφέρεται ότι η κυρία που είχε τη θέση της διευθύντριας του κτιρίου πιθανόν άναψε κάποιο μέσο το πρωί της Παρασκευής, κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει την έκρηξη, δεδομένης της υποτιθέμενης διαρροής. Οι έρευνες στο σημείο της τραγωγίας αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την πλήρη εξακρίβωση όλων των αιτιών και των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτό το τραγικό συμβάν και οδήγησαν στον θάνατο των έξι ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis