Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Το ξέσπασμα του αδερφού της 25χρονης Πηνελόπης

Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη ακόμη και μία εβδομάδα μετά τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026. Ο αδερφός της άτυχης κοπέλας δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή του για τον χαμό της.

Η προμελετημένη πράξη και τα ευρήματα

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη, ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε θανάσιμα. Το γεγονός αυτό ενισχύει το σενάριο πως η πράξη ήταν προμελετημένη.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της 25χρονης Πηνελόπης, εκ των οποίων τρία ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Επιπλέον, στο αριστερό χέρι της εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα, υποδεικνύοντας ότι η κοπέλα προσπάθησε να αμυνθεί.

Το ξέσπασμα του αδερφού της Πηνελόπης

Ο αδερφός της Πηνελόπης, μέσα από την ανάρτησή του στα social media, περιέγραψε την τελευταία εβδομάδα ως «μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη». Τόνισε ότι η οικογένεια είναι «συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών, κάνοντας λόγο για «μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω». Εξήγησε ότι αυτοί οι άνδρες «δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους». Στην περίπτωση της αδερφής του, η Πηνελόπη αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν.

Κάλεσμα για δικαιοσύνη και μνήμη

Ο αδερφός της άτυχης κοπέλας συμπλήρωσε πως οι «αδύναμοι» άνδρες «πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία» και ότι η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί «με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, υπογράμμισε την ανάγκη για σύνεση στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. «Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πέντε λεπτά μετά την πράξη του, στις 21:44, ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr