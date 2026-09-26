Ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας σε συνέντευξη, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του καλλιτέχνη, φτάνοντας στο σημείο να κλάψει. Δήλωσε μετανιωμένος που τον δέχτηκε, όταν συναντήθηκαν σε εστιατόριο στο Ψυχικό, τονίζοντας πως «τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα» αν είχε αρνηθεί. Ο ίδιος περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως μια «πονεμένη ψυχή που είχε ανάγκη για βοήθεια».

Η γνωριμία με τη γιατρό και οι συνεργασίες

Στη συνέντευξή του στο Mega, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Είπε ότι η γιατρός ήταν αρχικά πελάτισσά του, εντυπωσιάστηκε και ενθουσιάστηκε από τις συνεδρίες του, κάνοντας και άλλες.

Όταν η γιατρός άνοιξε χώρο στην Καρνεάδου το 2013, του πρότεινε να συνεργαστούν. Εκείνος θα έκανε υπνώσεις σε πελάτες που θα του έβρισκε εκείνη, πληρωνόταν και έφευγε. Είχε υπογραφεί συμφωνία και για ένα σεμινάριο σε άλλον χώρο που διαθέτουν. Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι κατηγορείται επειδή κάνει σεμινάρια, διερωτώμενος αν αυτό απαγορεύεται, και σημείωσε ότι οι γιατροί συνεργάζονται με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, διαιτολόγους και μασέρ.

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη γιατρό και η μοιραία βραδιά

Ο υπνοθεραπευτής ξεκαθάρισε ότι δεν πήγε ο ίδιος τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συγκεκριμένη γιατρό. Ο καλλιτέχνης πήγαινε σε αυτήν από το 2015 για υδροθεραπείες, την γνώριζε πολύ καλά και μιλούσαν στον ενικό. Ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη για πρώτη φορά εκείνη τη «μοιραία βραδιά».

Αρχικά, άνθρωποι από το περιβάλλον του τραγουδιστή τον κάλεσαν, αλλά ο υπνοθεραπευτής αρνήθηκε. Τους είπε ότι δεν μπορούσε να τον δεχτεί, καθώς «όλοι μας έχουμε ακούσει ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο πέρσι το καλοκαίρι» και δεν μπορούσε να «υπεισέλθει στα ιατρικά χωράφια». Είχε υπάρξει απόλυτος και ξεκάθαρος στην άρνησή του.

Η μεταμέλεια και η συζήτηση για αποτοξίνωση

Ο υπνοθεραπευτής τόνισε πως συμφωνεί ότι ήταν λάθος του που δεν εμείνε στις αρχές του και δεν είπε «δεν τον δέχομαι». Είπε πως αν το είχε κάνει, «τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «πολύ καλά, πολύ ευδιάθετος» και τον ρώτησε τι κάνει για να «καθαρίσει τον οργανισμό του». Ο τραγουδιστής του απάντησε ότι κάνει υδροθεραπείες στη γιατρό «Γ.» και του ζήτησε να την πάρει τηλέφωνο. Ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με τη γιατρό, η οποία δέχτηκε και συμφώνησε για το ποσό, ορίζοντας ραντεβού την επόμενη στις 13:00 στο ιατρείο του υπνοθεραπευτή. Μετά από αυτό, αντάλλαξαν τηλέφωνα και ο υπνοθεραπευτής έστειλε SMS στον Γιώργο Μαζωνάκη με τη διεύθυνση και την ώρα για να συνεχίσουν την κουβέντα.

Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι κάποιοι έχουν παρερμηνεύσει πως αυτός επέβαλε την «αποτοξίνωση». Δήλωσε ότι δεν είναι αφελής και πως, από ό,τι φάνηκε, ο Γιώργος Μαζωνάκης συζήτησε με τη γιατρό «Γ.» και εκείνη τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη ημέρα.

Τέλος, ο υπνοθεραπευτής κάλεσε τη γιατρό «Γ.» για να ρωτήσει αν είχε έρθει ο Μαζωνάκης. Εκείνη του είπε όχι, και όταν ρωτήθηκε αν του είχε στείλει μήνυμα ότι δεν θα ερχόταν, απάντησε αρνητικά, με τον υπνοθεραπευτή να της λέει ότι «θα σου 'ρθει σίγουρα».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr