«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έξω από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο τριώροφο νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της ΕΜΑΚ, η οποία οδήγησε στην ανεύρεση των σορών και των έξι αγνοουμένων. Ο κ. Δούκας χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «πολύ δύσκολη ιστορία».

Ολοκλήρωση επιχείρησης και άμεσες προτεραιότητες

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης ανεύρεσης των σορών, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι από εδώ και πέρα, η κύρια προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των συνεργείων που επιχειρούν στην περιοχή, καθώς και η αποκατάσταση της γενικότερης ασφάλειας στην ευρύτερη ζώνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα».

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών. Οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, συνεργαζόμενοι με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου. Κάθε εύρημα θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, καθώς τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωγίας.

Σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου, η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Συγκεκριμένα, δύο παρακείμενα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας. Τα κτίρια αυτά κρίνονται επικίνδυνα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι θα εξεταστεί και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις που θα συντάξουν οι αρμόδιοι μηχανικοί για την πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

Πιθανή αιτία η εκτεταμένη διαρροή αερίου

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε ότι οι πραγματογνώμονες βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν λεπτομερώς από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην έρευνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο για την πρόκληση της έκρηξης είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι η οριστική απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες, αφού ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα και αξιολογηθούν όλα τα ευρήματα που θα συλλεχθούν.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας και λειτουργίας του δρόμου

Παράλληλα με τις έρευνες για τα αίτια και την αντιμετώπιση των κτιριακών ζημιών, ο δήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων. Στόχος είναι να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου στην περιοχή της Πλάκας.

Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο. Στο σημείο θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis