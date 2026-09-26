Αντιδράσεις για τη νέα υπουργική απόφαση στις σχολικές εκδρομές

Αναστάτωση έχει προκληθεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την εφαρμογή της νέας υπουργικής απόφασης σχετικά με τις σχολικές εκδρομές. Εκπαιδευτικοί και ομοσπονδίες εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για αυξημένη γραφειοκρατία και μετακύλιση ευθυνών που δεν τους αναλογούν.

Είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τη διενέργεια σχολικών εκδρομών, ειδικά σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η χρήση λεωφορείου, καθώς η νέα οδηγία θέτει νέα δεδομένα.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και της ΔΟΕ

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) επισημαίνει ότι η Υπουργική Απόφαση για τις «Εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων» εντείνει τη γραφειοκρατία στις σχολικές μονάδες και δυσκολεύει σημαντικά την πραγματοποίηση των εκδρομών. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο για μηδενική μέριμνα προς τους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ έχει απευθύνει σύσταση προς τα μέλη της να μην πραγματοποιούνται μακρινές σχολικές εκδρομές, μέχρι το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα και να προχωρήσει σε σχετικές τροποποιήσεις. Παράλληλα, η ΔΟΕ τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων και των δράσεων που πραγματοποιούνται έξω από το χώρο του σχολείου, καθώς και τον ενισχυτικό τους ρόλο.

Προτάσεις για απλούστευση των διαδικασιών

Παρέμβαση στην Υπουργό Παιδείας έκανε και η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ένωση υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθούν οι ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών, χωρίς όμως οι εκπαιδευτικοί και οι διοικήσεις των σχολείων να επιφορτίζονται με τεχνικούς, αδειοδοτικούς και ελεγκτικούς ελέγχους που δεν αποτελούν μέρος του παιδαγωγικού τους έργου.

Μεταξύ των προτάσεων της Ένωσης περιλαμβάνονται η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας επιλογής μεταφορικού φορέα στην αρχή του σχολικού έτους για τις ημερήσιες μετακινήσεις, ώστε να μην απαιτείται νέα πρόσκληση και συλλογή προσφορών για κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη. Επίσης, προτείνεται η απλούστευση του τροχονομικού ελέγχου για ημερήσιες μετακινήσεις έως 35 χιλιόμετρα, με ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Τροχαία, αντί της υποχρεωτικής επιτόπιας παρουσίας κλιμακίου κατά την αναχώρηση.

Επιπλέον, η Ένωση προτείνει τη δημιουργία κεντρικού ή περιφερειακού μητρώου μεταφορικών φορέων και τουριστικών γραφείων, την καθιέρωση τυποποιημένων ηλεκτρονικών υποδειγμάτων, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης διδακτικής επίσκεψης μέσα στον ίδιο μήνα, εφόσον αυτή αιτιολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Οι «σαρωτικές αλλαγές» της οδηγίας

Κύκλοι της ΔΟΕ, εξηγώντας τις αλλαγές που επιφέρει η νέα οδηγία, ανέφεραν ότι για κάθε μετακίνηση θα πρέπει πλέον να συστήνεται τριμελής επιτροπή και να διενεργείται διαγωνισμός για την επιλογή προσφορών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης γραφειοκρατίας είναι ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να ελέγχουν ακόμα και το ποινικό μητρώο του συνεργαζόμενου τουριστικού πράκτορα. Αυτές οι αλλαγές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr