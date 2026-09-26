Η 28η Οκτωβρίου φέρνει την πρώτη αργία για τους μαθητές

Η σχολική χρονιά 2026-2027 έχει ξεκινήσει και οι μαθητές αναζητούν ήδη την επόμενη αργία για μια ανάσα από τις υποχρεώσεις τους. Η πρώτη αυτή ευκαιρία έρχεται με την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος, η αργία πέφτει Τετάρτη, προσφέροντας ένα άτυπο διήμερο χωρίς σχολικές εργασίες, αλλά με κλειστά σχολεία μόνο για μία ημέρα.

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου

Η εθνική γιορτή για το «ΟΧΙ» θα πραγματοποιηθεί φέτος την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες και δεν θα γίνουν μαθήματα ανήμερα της επετείου.

Τα ημερολογιακά δεδομένα δεν είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά φέτος για τριήμερα ή τετραήμερα, ωστόσο η αργία της Τετάρτης δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για ένα άτυπο διήμερο αποχής από τις σχολικές εργασίες, παρόλο που τα σχολεία θα είναι κλειστά μόνο για μία ημέρα.

Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία

Παρόλο που η 28η Οκτωβρίου είναι αργία, η σχολική κοινότητα θα συμμετάσχει ενεργά στους εορτασμούς. Βάσει πρωτοκόλλου, οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν χώρα την παραμονή της επετείου, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα τηρηθεί απουσιολόγιο και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Τα σχολεία σε όλη την επικράτεια θα φιλοξενήσουν θεατρικά δρώμενα, αναλόγια, τραγούδια, ποιήματα και προβολές, μέσα από τα οποία οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα τιμήσουν τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, οι οποίες είθισται να έχουν δίωρη διάρκεια, οι μαθητές αποχωρούν. Επιπλέον, δεν λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά την ημέρα αυτή.

Υποχρεωτική παρουσία και απουσίες

Η παρουσία των μαθητών στις εορταστικές εκδηλώσεις της 27ης Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, όσοι μαθητές απουσιάσουν αδικαιολόγητα θα καταγραφούν με απουσίες για όλες τις διδακτικές ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα για την συγκεκριμένη ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιείται η παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και τους παραστάτες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ απονέμονται επίσης τα Αριστεία, τα Βραβεία και οι Ειδικοί έπαινοι στους μαθητές.

Συμμετοχή στις παρελάσεις και επιστροφή στα θρανία

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις παρελάσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, τιμώντας την επέτειο του «ΟΧΙ».

Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά. Οι μαθητές καλούνται να επιστρέψουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: dnews.gr